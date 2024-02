escuchar

CÓRDOBA.- Por resolución el gobierno de Córdoba estableció el “ítem profesionalidad docente” como adicional remunerativo y mensual destinado al personal de todos los niveles y modalidades. Es del 10% del total de conceptos remunerativos y, para cobrarlo, los maestros no pueden superar las tres faltas justificadas y una no justificadas. Además, deben participar de las “instancias de desarrollo profesional” que indique el Ministerio de Educación.

La resolución es de la cartera provincial y tiene fecha del 29 pasado. Coincide con lo que se avizora como un comienzo de clases muy complicado. El gremio de los docentes del distrito.,UEPC, es el único que todavía no cerró paritarias con la administración de Martín Llaryora, a lo que se suma la tensión generada por la decisión del presidente Javier Milei de no transferir el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

Claramente la medida apunta a garantizar el “presentismo”. Es muy parecida a la que aplica Mendoza hace unos ocho años y que se conoce como “Ítem Aula”, que fue establecido por ley en la anterior gestión de Alfredo Cornejo.

Anoche, en una entrevista en LN+, Llaryora planteó que espera que las clases comiencen el 26 de febrero, aunque admitió que está en duda por parte de UEPC, que este jueves desarrollará una asamblea en la que también analizará el ítem creado por resolución. Los docentes regresan hoy a los colegios para comenzar el 22 con el período de adaptación y el 26, con el dictado de clases.

Complicaciones

Roberto Cristalli, titular de UEPC, subrayó que la situación se complicó por la eliminación del Fonid. “La semana pasada iniciamos conversaciones con el gobierno de la provincia donde exigíamos cerrar 2023 y la paritaria de 2024 y a partir de lo que sucedió en el consejo de ministros de que el Fonid se iba a suspender, todo se ha complejizado”, sostuvo y agregó que se profundiza más porque no está convocada la paritaria nacional.

El gremio se sumó al pedido de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y envió una nota al gobierno provincial para que exija al nacional la transferencia de los fondos para políticas educativas, que comprenden el Fonid y el Fondo Compensador para Comedores Escolares, solicitando una respuesta y la continuidad.

El Fonid representa entre el 10% y el 15% de los sueldos docentes. “Estamos en una semana importantísima para que el Gobierno recapacite y envíe esos fondos. Este mes los gobiernos provinciales lo adelantaron, el próximo no va a ser posible. La consecuencia es que los docentes van a cobrar menos”, señaló Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.

Ayer, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni dijo: “En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”. Añadió que tampoco existe la paritaria nacional y que no está definido aún si va a haber o no un llamado para esa instancia de parte del Ejecutivo.