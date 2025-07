Tras años de estudio y dedicación, los estudiantes de medicina se enfrentaron a una prueba que definirá gran parte de su futuro profesional. El Examen Único de Residencias Médicas tuvo lugar en la Villa Olímpica, en Parque Roca, el pasado 1 de junio.

El megaexamen contiene 100 preguntas multiple choice y tienen 4 horas para responderlo ricardo-pristupluk-11511

Este Examen es una evaluación estandarizada que permite a los profesionales de la salud competir por las vacantes disponibles en el sistema de residencias en medicina, bioquímica, enfermería y subespecialidades. Este año, 13.476 profesionales se inscribieron para competir por 7687 cupos. La prueba, de opción múltiple tiene una duración de cuatro horas.

Esta evalúa los conocimientos adquiridos durante la carrera de grado. Según los testimonios de los postulantes, las 100 preguntas del examen abarcaban los contenidos aprendidos durante la carrera. Los temas incluían vacunas, pediatría y epidemiología. El formato es multiple choice

Se inscribieron 13.476 para competir por 7687 cupos Ricardo Pristupluk

El examen se realizó simultáneamente en 28 sedes en todo el país. Una de las sedes más grandes fue el Parque Olímpico de la Juventud, en Villa Lugano, donde se congregaron 5930 aspirantes. Otras sedes incluyeron La Plata, Pergamino y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y el Correo Argentino, en el barrio porteño de Barracas, donde rindieron los postulantes para enfermería y bioquímica.

Cambio en el puntaje final

Este año, se implementó un cambio en la fórmula de cálculo donde se sumarán cinco puntos adicionales a los egresados de universidades argentinas, sean argentinos o extranjeros.

La modificación en la fórmula de cálculo responde a un análisis que reveló que el sistema anterior beneficiaba a los postulantes formados en el exterior, debido a las diferencias en los sistemas de calificación. “Los resultados muestran que el sistema actual beneficia arbitrariamente a los postulantes formados en el exterior”, afirmó Gonzalo Ballestero, autor principal del estudio.

Realizaron un cambio en la fórmula final de la calificación del examen que ya se encuentra publicada en el Boletín Oficial Ricardo Pristupluk

La recepción del cambio en la fórmula tuvo diferentes repercusiones. Algunos postulantes extranjeros expresaron que la medida reduce su ventaja competitiva, mientras que los egresados de universidades argentinas lo consideran justo. “No lo veo nada mal, pero como extranjero ahora no hay tanta ventaja como antes”, comentó César León, médico egresado de la Universidad Técnica Particular de Loja (UPTL), de Ecuador. Lucila Fontana, médica egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), opinó que la decisión “estuvo bien” porque prioriza a los profesionales formados en el país.

Los postulantes

El reciente examen de residencias médicas reveló datos significativos sobre la composición de los aspirantes y la disponibilidad de plazas. Este año, uno de cada tres postulantes a medicina proviene del extranjero: de los 7277 candidatos inscriptos, 2424 presentaron títulos homologados de universidades foráneas, principalmente de la región.

Uno de cada tres postulantes son del exterior Ricardo Pristupluk

Respecto a la disponibilidad de plazas, se dispusieron 7687 vacantes para todas las especialidades en las jurisdicciones, universidades e instituciones privadas que participan del Examen Único. Dentro de este total, 3390 cupos corresponden específicamente a medicina en el Concurso Unificado (Nación, Ciudad y Provincia), además de las plazas ofrecidas por centros privados y la Universidad de Buenos Aires.

El incremento en el número de inscriptos se produce en un contexto particular: una tendencia creciente de cupos que no se cubren debido a la falta de incentivos para realizar la residencia, sumado al reclamo de los residentes por mejoras salariales.

¿Qué sigue después del examen?

Nuevo examen de residentes de medicina en la Villa Olímpica Ricardo Pristupluk

Una vez conocidos los resultados, los postulantes elegirán las instituciones donde realizarán su residencia, según su orden de mérito, que se define mediante la combinación el resultado del examen con el promedio de la carrera. Se espera que los nuevos residentes ingresen a los hospitales en septiembre.

“Esperamos que de acá salgan los nuevos profesionales que van a ser la base del sistema de salud”, expresó Andrea Andreacchio, directora general de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud porteño.

