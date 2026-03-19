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Qué se sabe de la búsqueda de Esmeralda, la niña de dos años desaparecida en Córdoba

La provincia activó la alerta Sofía para encontrar a la menor que fue vista por última vez el miércoles en Cosquín; mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y vestía un enterito color gris

Alerta Sofía: buscan a una niña de 2 años que fue vista por última vez en Cosquín.
Alerta Sofía: buscan a una niña de 2 años que fue vista por última vez en Cosquín.Policía de Córdoba

Se activó la alerta Sofía por la búsqueda de Esmeralda en Córdoba

"No vamos a descansar ni un minuto"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, indicó en su cuenta de X: “No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda”.

Mamá de Esmeralda, la niña desaparecida en Córdoba: “Soy muy responsable con mis hijos, yo los cuido como nadie"

Tania López, la mamá de la niña de 2 años que buscan en Córdoba
Tania López, la mamá de la niña de 2 años que buscan en CórdobaCaptura

Tania López explicó que tanto ella como sus hijos viven en la vivienda de sus padres. “La verdad es que no sé qué pasó con mi hija. No sé, para mí se la llevaron”, dijo la mujer de 24 años en diálogo con TN.

“Soy una mamá muy responsable con mis hijos; yo los cuido como a nadie”, agregó. Según relató, la niña desapareció mientras ella se encontraba dentro de la casa. “Entré a servirle la comida, la busqué y ya no estaba. Salí y no la vi por ningún lado”, detalló.

Quién quedó a cargo de la investigación

“Alguien me sacó a mi hija”: la angustia de la mamá de la niña de 2 años que desapareció en Córdoba
“Alguien me sacó a mi hija”: la angustia de la mamá de la niña de 2 años que desapareció en CórdobaPolicía de Córdoba

La Fiscalía de Instrucción 2.º de turno de esa localidad, a cargo de Silvana Pen, solicitó a la comunidad cualquier tipo de información para dar con la menor que mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y vestía un body color gris la última vez que fue vista, alrededor de las 14.30, en su vivienda en el barrio San José Obrero, según pudo saber LA NACION.

La denuncia de los familiares

"Pienso que se la han llevado": activaron el alerta Sofía por una nena desaparecida en Córdoba
"Pienso que se la han llevado": activaron el alerta Sofía por una nena desaparecida en Córdoba

Los familiares denuncian que notaron la ausencia de la menor cuando la madre estaba preparando el almuerzo en la casa. Se inició un operativo de búsqueda mediante la Alerta Sofía que se mantuvo durante la noche con rastrillajes.

Operativo de búsqueda

Alerta Sofía: buscan a una niña de 2 años que fue vista por última vez en Cosquín.
Alerta Sofía: buscan a una niña de 2 años que fue vista por última vez en Cosquín.Policía de Córdoba

Un amplio e intenso operativo de búsqueda se desplegó el miércoles por la tarde en la ciudad cordobesa de Cosquín para encontrar a Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años cuyo paradero se desconoce.

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