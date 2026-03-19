Qué se sabe de la búsqueda de Esmeralda, la niña de dos años desaparecida en Córdoba
La provincia activó la alerta Sofía para encontrar a la menor que fue vista por última vez el miércoles en Cosquín; mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y vestía un enterito color gris
Se activó la alerta Sofía por la búsqueda de Esmeralda en Córdoba
ALERTA SOFÍA— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 19, 2026
Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años.
Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.
Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y… pic.twitter.com/8eSUyiVo25
"No vamos a descansar ni un minuto"
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, indicó en su cuenta de X: “No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda”.
No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda.— Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) March 19, 2026
Desde el primer momento estamos trabajando junto al @MinSeguridad_Ar al MPF de Córdoba, a las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, al Ejército Argentino y Policía Federal.
Cualquier dato puede ser… pic.twitter.com/dbIjyzcsqa
Mamá de Esmeralda, la niña desaparecida en Córdoba: “Soy muy responsable con mis hijos, yo los cuido como nadie"
Tania López explicó que tanto ella como sus hijos viven en la vivienda de sus padres. “La verdad es que no sé qué pasó con mi hija. No sé, para mí se la llevaron”, dijo la mujer de 24 años en diálogo con TN.
“Soy una mamá muy responsable con mis hijos; yo los cuido como a nadie”, agregó. Según relató, la niña desapareció mientras ella se encontraba dentro de la casa. “Entré a servirle la comida, la busqué y ya no estaba. Salí y no la vi por ningún lado”, detalló.
Quién quedó a cargo de la investigación
La Fiscalía de Instrucción 2.º de turno de esa localidad, a cargo de Silvana Pen, solicitó a la comunidad cualquier tipo de información para dar con la menor que mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y vestía un body color gris la última vez que fue vista, alrededor de las 14.30, en su vivienda en el barrio San José Obrero, según pudo saber LA NACION.
La denuncia de los familiares
Los familiares denuncian que notaron la ausencia de la menor cuando la madre estaba preparando el almuerzo en la casa. Se inició un operativo de búsqueda mediante la Alerta Sofía que se mantuvo durante la noche con rastrillajes.
Operativo de búsqueda
Un amplio e intenso operativo de búsqueda se desplegó el miércoles por la tarde en la ciudad cordobesa de Cosquín para encontrar a Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años cuyo paradero se desconoce.
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