Qué se sabe de la búsqueda de Esmeralda, la niña de dos años desaparecida en Córdoba

Tania López, la mamá de la niña de 2 años que buscan en Córdoba Captura

Tania López explicó que tanto ella como sus hijos viven en la vivienda de sus padres. “La verdad es que no sé qué pasó con mi hija. No sé, para mí se la llevaron”, dijo la mujer de 24 años en diálogo con TN.

“Soy una mamá muy responsable con mis hijos; yo los cuido como a nadie”, agregó. Según relató, la niña desapareció mientras ella se encontraba dentro de la casa. “Entré a servirle la comida, la busqué y ya no estaba. Salí y no la vi por ningún lado”, detalló.