Cómo está la Panamericana ahora tras el temporal

La fuerte tormenta que este martes tomó por sorpresa a quienes transitaban por las calles y avenidas porteñas y del conurbano se ensañó, sobre todo, con los automovilistas que circulaban por la Panamericana. Varios tramos de la autopista acumularon tanta agua que incluso llegó a cubrir a muchos vehículos que quedaron sumergidos.

Este miércoles, la transitada vía se encontraba en normal estado.

Ante la consulta de LA NACION, desde la concesionaria Autopistas del Sol (Ausol) aseguraron que todos los ramales de la Panamericana y la avenida General Paz se encontraban “transitables”, sin agua acumulada en el asfalto.

Ante el temporal que afectó ayer el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la empresa informó que se desplegó un operativo especial para atender la emergencia. Se había acumulado agua de lluvia sobre la calzada de la General Paz a la altura del kilómetro 7 y 11 sentido al Riachuelo.

Así quedó la Panamericana por el sorpresivo temporal que sufrió el AMBA

En la Panamericana, la inundación, que dejó bajo el agua a varios rodados, se vio reflejada, por ejemplo, a la altura del kilómetro 19 en la dirección al centro porteño. “Debido al evento climático se registraron precipitaciones de casi 100 milímetros en una hora. Una cantidad equivalente a todo el promedio mensual”, informaron desde Ausol.

Tras las alertas recibidas de parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la concesionaria utilizó cuatro grúas, seis móviles, tres camiones para limpieza y tres barredoras mecánicas. Los equipos trabajaron en tareas de asistencia mecánica y remoción de vehículos afectados, señalización y balizamiento de zonas anegadas, destapado de sumideros y mantenimiento preventivo, entre otras tareas coordinadas con las autoridades involucradas en la emergencia.

Tormenta Gif Panamericana

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, informó este martes por la noche que debido al temporal se realizaron 30 rescates de personas que habían quedado atrapadas dentro de vehículos. “Hubo gente que corrió riesgo su vida y la respuesta se focalizó en salvar a las personas”, explicó el funcionario a este diario.

Según precisó García, el fenómeno fue “extraordinario” por su intensidad y por lo focalizado que fue. Precisó que cayeron unos 80 milímetros de agua en menos de una hora y a la vez, contrastó con la nula presencia de precipitaciones en la zona sur del conurbano y en gran parte de la ciudad de Buenos Aires.