Cómo estará el clima este fin de semana en AMBA, tras las lluvias y el apagón masivo

Luego de una jornada marcada por lluvias, viento y un apagón que afectó a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio gradual en las condiciones del tiempo. El organismo prevé un cierre de semana con mejoras parciales, aunque todavía con inestabilidad y ráfagas en distintos momentos del día.

De acuerdo con el último informe oficial, el fin de semana combinará temperaturas en ascenso, nubosidad variable y viento, especialmente durante las noches, antes de dar paso a un inicio de semana más estable.

Para este viernes, el SMN indicó una mínima de 19°C y una máxima de 27°C. Durante la tarde se espera sol con algunas nubes, mientras que por la noche el cielo permanecerá apenas nublado. El dato a tener en cuenta será el viento, con ráfagas estimadas entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Cómo estará el clima este fin de semana

El sábado mostrará un salto térmico. La mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 32°C. La madrugada y la mañana se presentarán con sol y pocas nubes. Hacia la tarde aumentará la nubosidad, aunque con momentos de sol, y por la noche el cielo estará mayormente cubierto. En este tramo del día podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora.

El domingo llegará con un leve alivio térmico. El SMN pronosticó una mínima de 18°C y una máxima de 27°C. El cielo se mantendrá nublado durante toda la jornada, con algunos pasajes de sol. El viento seguirá presente, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora a lo largo del día.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Sábado Mín. 21°C - Máx. 32°C 0 - 10% 51 - 59 km/h Domingo Mín. 18°C - Máx. 27°C 0% 42 - 50 km/h Lunes Mín. 15°C - Máx. 24°C 0% 0 km/h Martes Mín. 19°C - Máx. 27°C 0% 0 km/h

Cómo continuará el clima durante el comienzo de la semana

El lunes se espera un inicio de semana más estable, con una mínima de 15°C y una máxima de 24°C. El cielo estará mayormente soleado con algo de nubosidad y sin ráfagas de viento relevantes.

El segundo día de la semana, en tanto, las condiciones se mantendrán similares, con una mínima de 19°C y una máxima de 27°C. El pronóstico anticipa sol con algunas nubes y tiempo estable.

Por último, el termómetro volverá a subir el miércoles. La mínima será de 20°C y la máxima rondará los 30°C. Se prevé una jornada con sol y algo de nubosidad, sin presencia de ráfagas de viento.