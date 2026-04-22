Tormenta de primavera en abril: cuánta nieve se espera en California esta semana

Un frente de tormenta afecta esta semana a California con precipitaciones, nevadas en montaña y condiciones inestables. El fenómeno se concentra en regiones del norte y centro, con impacto en áreas como Sacramento y la Sierra Nevada. Así afectará el suceso de primavera a buena parte del territorio del Estado Dorado.

Cuánta nieve se espera en la Sierra Nevada de California

El sistema avanza desde el océano Pacífico y genera lluvias en zonas bajas y acumulación de nieve en sectores elevados. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió alertas por nevada, viento y posibles inundaciones puntuales.

Se anticipan acumulaciones significativas de nieve en las zonas montañosas altas, lo que ha generado una Advertencia de Tormenta Invernal y avisos por clima extremo NWS

Las condiciones más intensas se registrarán entre este martes y el miércoles. Luego se prevé una mejora progresiva con descenso de la nubosidad y aumento de temperatura hacia el final de la semana.

Hasta el momento, las proyecciones para este martes y miércoles indicaron acumulaciones significativas en la Sierra Nevada:

Especialmente en altitudes superiores a los 1500 metros, se estiman entre 12 y 18 pulgadas de nieve (30 y 45 centímetros) , según el aviso del NWS.

, según el aviso del NWS. En las cumbres más elevadas , los valores podrían alcanzar hasta 24 pulgadas (60 centímetros) .

, los valores podrían alcanzar . En zonas más bajas , por debajo de los 1300 metros, los registros serían menores, con acumulaciones de hasta dos pulgadas (cinco centímetros) .

, por debajo de los 1300 metros, los registros serían menores, con acumulaciones de hasta . En sectores específicos como el área de Yosemite, por encima de los 2000 metros, se esperan entre tres y cinco pulgadas (siete y 12 centímetros), mientras que en zonas más altas de la cordillera los valores vuelven a ubicarse entre 12 y 18 pulgadas (30 y 45 centímetros).

Se emitió un aviso de condiciones meteorológicas invernales, ya que una tormenta primaveral traerá fuertes nevadas y vientos fuertes desde el martes por la mañana hasta el miércoles en California NWS

Pronóstico por regiones: las acumulaciones en California

En la zona de Lake Tahoe, las previsiones marcan entre cuatro y diez pulgadas (diez y 25 centímetros) por encima de los 1900 metros, y entre una y cuatro pulgadas (dos y diez centímetros) en el nivel del lago, con mayor incidencia en la costa oeste.

Entre los pasos de montaña del Estado Dorado, Sonora Pass aparece con los mayores acumulados, con un promedio cercano a 21 pulgadas (53 centímetros) y posibles picos superiores. Donner Pass y Donner Peak registrarían alrededor de 15 pulgadas (38 centímetros).

Otros puntos como Echo Summit y el sector sur de la Alta Sierra tendrían acumulaciones cercanas a 12 pulgadas (30 centímetros), según pronósticos probabilísticos de nevadas del NWS.

El momento de mayor intensidad se prevé para la tarde y noche del martes, cuando la nevada podría alcanzar ritmos de entre una y dos pulgadas (dos y cinco centímetros) por hora. El nivel de nieve descenderá con el avance del sistema.

Estas condiciones afectarán la circulación en rutas de montaña y pasos elevados, donde se espera reducción de visibilidad y acumulación en calzadas.

Los desplazamientos por los puertos de Sierra Nevada serán complicados a mediados de semana debido a una tormenta invernal tardía NWS

Viento, tormentas y otras alertas meteorológicas para California

El sistema también incluye ráfagas intensas en zonas altas, con valores que podrían llegar a entre 75 y 90 millas por hora (120 y 144 kilómetros por hora) en crestas montañosas.

En sectores del Valle Central y áreas cercanas a la costa existe probabilidad de tormentas eléctricas aisladas, con presencia de granizo pequeño y lluvias de corta duración pero intensidad variable.

Además, se mantiene un riesgo bajo de inundaciones repentinas en zonas específicas, como el Valle de San Joaquín y áreas cercanas a Kings Canyon, debido a la acumulación de precipitaciones.

Las autoridades indicaron que el tránsito por pasos de montaña puede presentar complicaciones durante los días de mayor actividad del sistema. En algunos casos, las condiciones podrían impedir la circulación.

El Aviso de Tormenta Invernal se mantiene vigente hasta la tarde del miércoles 22 de abril. Luego del paso del sistema, el pronóstico indicó una transición hacia condiciones más estables en gran parte del estado.

A partir del jueves se espera una disminución de probabilidad de precipitaciones y un aumento gradual de las temperaturas tanto en zonas urbanas como rurales.

Este cambio marcará el cierre del evento meteorológico actual, que combina características de tormenta invernal con dinámica de primavera en distintas regiones de California.