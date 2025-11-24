Cómo estará hoy el tiempo en el AMBA y qué dice el pronóstico para el resto de la semana

El calor invadirá el Área Metropolitana de Buenos Aires durante casi toda la semana con un pico de 31°C el miércoles 26. La mínima llegará el último día de la semana por un viento sur que hará descender la temperatura casi diez grados. No se esperan lluvias aunque habrá nubosidad parcial e intermitente durante casi toda la semana, en especial el viernes y el sábado.

Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional en la antesala de lo que catalogó como un trimestre más caluroso de lo normal en su último reporte trimestral.

Hoy lunes, el SMN pronosticó temperaturas máximas de hasta 26 grados y mínimas de hasta 16. A las 10 de la mañana había más de 63% de humedad aunque no se esperan precipitaciones. En el área metropolitana también se prevén intervalos de nubosidad y algunas precipitaciones intermitentes, especialmente en zonas del norte y oeste del Gran Buenos Aires. Se reportan vientos fuertes en el sur de la costa bonaerense que golpearán ciudades como Carmen de Patagones, Bahía Blanca y Monte Hermoso, y que alcanzarán en tierra localidades también de La Pampa.

En el AMBA, el resto de la semana traerá una tendencia ascendente en las temperaturas hasta el miércoles y jueves. La principal razón, según reporta el SMN, es un viento proveniente del norte que se disipará hasta el viernes a media mañana. Entre el martes y el jueves las máximas rondarán los 30°C.

Durante el fin de semana ingresará un viento sur que mantendrá el cielo mayormente un poco más nublado, con marcas térmicas en torno a los 24 °C. Si bien es poco probable que haya lluvias, el fin de semana se esperan ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora, en especial en la tarde del sábado y la mañana del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un verano anticipado en el AMBA AHMAD AL-RUBAYE - AFP

El resto del país

Además de la región metropolitana porteña, en gran parte del territorio nacional se observarán patrones meteorológicos variados: en el norte y noreste argentino predominará un ambiente más templado, con temperaturas que pueden alcanzar hasta los 37°C para el viernes, mientras que en las zonas del centro y sur —especialmente la Patagonia y la región cuyana— se prevé una entrada de aire más frío acompañada de lluvias y vientos fuertes. En San Carlos de Bariloche se esperan temperaturas que no sobrepasen los 28°C en el día más caliente —el martes— y mínimas de 2°C.

Pero más allá de la información puntual que el SMN publicó para esta semana, también indica que esto puede ser la antesala de un trimestre más caluroso de lo habitual.

El organismo también alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal en buena parte del país. Las mayores probabilidades se concentran sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe, donde hay entre 50 % y 55 % de chances de registrar temperaturas máximas superiores a los 26 °C en noviembre. Para diciembre y enero, las proyecciones del SMN indican que las máximas podrían superar con frecuencia los 30 °C, especialmente en el área metropolitana, donde la combinación de calor, cemento y humedad agrava la sensación térmica.

A excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, se espera que el resto del país tengan temperaturas por encima del promedio histórico. La probabilidad se ubica entre 45% y 50% en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en gran parte del área cordillerana, incluyendo sectores del NOA, Cuyo y la Patagonia.

El trimestre no solo se perfila más cálido, sino también más seco. En el Litoral, el noreste, el norte bonaerense y el AMBA podrían registrarse precipitaciones por debajo de lo normal, con hasta un 50% de probabilidad de déficit hídrico. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y buena parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad rondaría el 45%. En contraste, el NOA podría experimentar lluvias más abundantes, especialmente sobre las provincias del noroeste, donde se prevé una estación húmeda más activa que en años anteriores.

Los especialistas del SMN advierten que esta combinación de altas temperaturas y baja precipitación puede agravar el estrés hídrico y aumentar el riesgo de incendios rurales y forestales, sobre todo en áreas con vegetación seca o suelos degradados. Además, las olas de calor tienden a ser más persistentes en entornos urbanos densamente construidos, como el AMBA, donde las superficies de concreto y asfalto retienen calor durante la noche y dificultan la pérdida de energía térmica.

Mapa de la temperatura global del 31 de octubre de este año Copernicus

Efectos globales

El escenario local se enmarca en una tendencia global de calentamiento sostenido. Según los últimos registros del servicio meteorológico europeo Copernicus, la temperatura media mundial se mantiene 1,3°C por encima de los niveles preindustriales. Aunque los datos del portal Climate Pulse muestran que 2025 marcó valores levemente inferiores a los de 2024 —considerado hasta ahora el año más cálido desde que existen registros—, esto no significa que el planeta se esté enfriando.

Si bien 2025 no se posiciona como el más caliente, si muestra valores superiores al promedo entre 1991 y 2020 Copernicus

En comparación con el promedio histórico, la temperatura global continúa siendo más de 0,5 °C superior, una diferencia que puede parecer mínima, pero que tiene consecuencias extremas y desiguales en distintas regiones del mundo. Los expertos advierten que el fenómeno de calentamiento global intensifica los eventos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las sequías y las tormentas intensas, fenómenos que se observan con creciente frecuencia en América del Sur.

En especial para la zona del noreste argentino y el AMBA, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático calculó que en el futuro se espera para esta zona un aumento de las temperaturas medias además de la precipitación. Varios expertos ya hablan de una “tropicalización”.