Cómo evoluciona uno de los chicos heridos tras la caída de un árbol en un country de Escobar

A minutos de comenzado el domingo, la rama de un árbol cayó sobre dos chicos de 7 y 11 años que se encontraban jugando en el jardín de una casa en el barrio privado San Matías, en la localidad bonaerense de Escobar. El accidente les produjo varias heridas, por lo que ambos tuvieron que ser trasladados de inmediato a distintos centros de salud.

El niño de 11 años fue atendido en primera instancia en el Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Enrique Erill”, en Escobar, y esta mañana fue trasladado al Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo al parte médico oficial, el menor se encuentra fuera de peligro y no tiene lesiones que pongan en riesgo su vida.

“Las tomografías realizadas se mostraron en parámetros normales. Paralelamente se realizaron estudios traumatológicos y se encontró fractura de fémur que requiere cirugía y se realizaría el día miércoles [pasado mañana]. Además, se diagnosticó una fractura de costilla y aún restan determinarse diferentes fracturas en el pie. Se espera que en las próximas horas abandone la sala de terapia intermedia y continúe su tratamiento en otro espacio más ligado a los cuidados que requiere”, dijeron desde el área de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al chico de 7 años, desde la municipalidad de Escobar dijeron que se encuentra internado en un sanatorio privado con un cuadro “más grave” y que le realizaron “varias cirugías”.

Desde el municipio aclararon que la rama del árbol cayó dentro de un predio privado que no presentaba denuncias ni reclamos previos

Desde la municipalidad de Escobar también señalaron que el accidente se produjo mientras un grupo de vecinos del área 4 del barrio celebraba una reunión de fin de año. “Se desprendió una rama de un ombú muy añoso, aunque también se dice que podría ser un palo borracho. Fue de la nada, ni siquiera había viento”, dijeron.

Apenas sucedido el hecho, informaron, las familias llamaron a Ojos y Oídos en Alerta, un programa de la Municipalidad de Escobar que recibe por WhatsApp mensajes para la policía, los bomberos, SAME y Defensa Civil, quienes llegaron “muy rápido”. Además, aclararon que no se cayó un árbol, sino una rama y que el hecho se produjo dentro de un predio privado que no presentaba denuncias ni reclamos.

Voceros del barrio privado explicaron que dentro del country se realizan habitualmente tareas preventivas de control de todos los árboles que sean potencialmente peligrosos, ya que, aunque este no fue el caso, hay algunos muy añosos.

El barrio San Matías se encuentra a pocas cuadras del kilómetro 44 del ramal Escobar de la autopista Panamericana, sobre la calle Bernardo de Irigoyen. Cuenta con 1300 lotes y 202 hectáreas parquizadas en donde viven más de 800 familias.

