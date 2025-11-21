Cómo funcionará el transporte público, los bancos y los supermercados este fin de semana largo de noviembre

Una gran parte de los argentinos podrá disfrutar de un receso extendido en noviembre y, para evitar contratiempos, es importante saber cómo funcionará el transporte público, el banco y los supermercados este fin de semana largo.

Dado que el receso extendido combina un día no laborable, el sábado y el domingo y un feriado nacional, resulta elemental conocer la diferencia en la prestación de los diferentes servicios, según el día.

En este punto, muchos servicios difieren del funcionamiento que suelen prestar en un día hábil, por lo que es preciso conocer en detalle las restricciones o modificaciones que se verán durante el fin de semana extralargo de noviembre.

Cómo funcionará el transporte público, el banco y los supermercados este fin de semana largo

Debido a que el viernes está catalogado como día no laborable y el lunes 24 es un feriado nacional, existe una diferencia en las prestaciones de los distintos servicios públicos y privados en ambas fechas.

En líneas generales, el día no laborable se emparenta con el movimiento propio de los sábados y el lunes cuenta con las características de domingo o feriado.

Colectivos : funcionarán con frecuencia reducida el viernes; el sábado y domingo con su cronograma habitual; y el lunes con la frecuencia de día feriado.

: funcionarán con el viernes; el sábado y domingo con su cronograma habitual; y el lunes con la frecuencia de día feriado. Subte y Premetro : el día no laborable tendrán el horario de sábados , lo que implica que la primera formación pasa a las 6 horas y la última hasta las 23 horas, dependiendo la línea. En lunes feriado , en cambio, el subte funciona de 8 a 22 horas.

y : el día no laborable tendrán el , lo que implica que la primera formación pasa a las 6 horas y la última hasta las 23 horas, dependiendo la línea. En , en cambio, el subte funciona de 8 a 22 horas. Trenes : el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre los trenes circularán con cronograma de sábados . En tanto, el domingo 23 y el lunes 24 de noviembre con cronograma de domingos y feriados. En la Línea Mitre , que realiza el recorrido Retiro-Tigre, el servicio estará interrumpido del viernes al lunes inclusive, por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre.

: el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre los trenes circularán con . En tanto, el domingo 23 y el lunes 24 de noviembre con cronograma de domingos y feriados. En la , que realiza el recorrido Retiro-Tigre, del viernes al lunes inclusive, por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante los cuatro días del fin de semana largo , por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos , y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

: las sucursales bancarias permanecerán , por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas , y estarán disponibles las herramientas online como el , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia. Supermercados: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas en los cuatro días del fin de semana extendido.

: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas en los cuatro días del fin de semana extendido. Escuelas : cerradas.

: cerradas. Recolección de residuos: el servicio funcionará de manera habitual.

el servicio funcionará de manera habitual. Estacionamiento en CABA : estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tendrá vigencia.

: estará donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Peajes : los peajes funcionarán como fin de semana, y tendrán como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

: los peajes funcionarán como fin de semana, y tendrán como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro. Cementerios en CABA: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 horas, e iniciando la última inhumación a las 13.30 horas.

Todos los feriados que quedan en 2025

A continuación, el listado de los asuetos que quedan en los últimos días del año:

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)