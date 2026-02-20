Los ciudadanos que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y tengan la inquietud de cómo sumarse a la moratoria para pagar la deuda de ingresos brutos, podrán realizar el trámite a través del sitio de AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos).

Los pasos en AGIP para sumarse a la moratoria María Amasanti

De acuerdo con la información del sitio oficial la moratoria está vigente desde noviembre del año pasado y estará disponible hasta el 30 de abril de 2026.

Cómo sumarse a la moratoria para pagar la deuda de ingresos brutos

1 Ingresar al sitio oficial

Dentro de AGIP, introducir la Clave miBA Nivel 3.

2 Seleccionar la opción moratoria

En este apartado, elegir la alternativa “Planes/Moratoria”, que se encuentra dentro del Portal del Contribuyente.

3 Seleccionar "Ingresos Brutos"

Elegir el impuesto (Ingresos Brutos) y las deudas que desea regularizar. Según la normativa reciente deben estar vencidas hasta el 31/08/2025.

4 Elegir la financiación

Seleccionar la cantidad de cuotas. Se puede hasta 48.

5 Confirmar

Cargar el CBU para el débito automático, aceptar la declaración jurada y confirmar el plan.

Cómo es la moratoria de AGIP

Con el objetivo de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes, AGIP implementó una moratoria con facilidades de pago de hasta 48 cuotas y quitas de intereses.

Este plan aplica a todos los impuestos administrados por AGIP, excepto las obligaciones correspondientes a los agentes de recaudación, y es para deudas vencidas hasta el 31/08/2025.

En la moratoria se incluyen deudas administrativas y judiciales; contempla una condonación total o parcial de intereses resarcitorios y punitorios, con quitas de hasta el 100%, según el plazo de adhesión.

Para las deudas judiciales se prevé la suspensión de plazos procesales y de la prescripción penal. Si se cancela la deuda en su totalidad (al contado o en plan de pagos), se extinguirá la acción penal, infraccional o delictual. “También prevé condonación de sanciones y extinción de la acción penal vinculada a delitos del Régimen Tributario”, según informa AGIP en su sitio.

Quiénes pueden acceder a la moratoria

El plan está dirigido tanto a físicas como jurídicas, con las siguientes exclusiones:

Personas declaradas en quiebra respecto de las cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación.

Personas condenadas por delitos previstos en la Ley Nacional 24.769, Régimen Penal Tributario o contra la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

Deudas adheridas a un plan de facilidades vigente al 31/08/2025 con condonación o reducción de intereses/multas.

Obligaciones correspondientes a los Agentes de Recaudación.

Los requisitos para acceder a la moratoria de AGIP Mikhail Nilov / Pexels

Los tipos de condonación por pago al contado

Plazo de adhesión Condonación máxima para <b>no inscriptos en el Sistema para Grandes Contribuyentes</b> Condonación máxima para<b> incluidos en el Sistema para Grandes Contribuyentes</b> Hasta el 31 de enero de 2026 100% 70% Desde el 1° de febrero hasta el 28 de febrero de 2026 70% 60% Desde el 1° de marzo hasta el 31 de marzo de 2026 50% 40% Desde el 1° de abril hasta el 30 de abril de 2026 40% 30%

Tipos de condonación por pago en cuotas

Plazo de adhesión Condonación máxima para <b>no inscriptos en el Sistema para Grandes Contribuyentes </b> Condonación máxima para <b>incluidos en el Sistema para Grandes Contribuyentes</b> Hasta el 31 de enero de 2026 70% 60% Desde el 1° de febrero hasta el 28 de febrero de 2026 50% 40% Desde el 1° de marzo hasta el 31 de marzo de 2026 40% 30% Desde el 1° de abril hasta el 30 de abril de 2026 30% 10%