Boleto educativo 2026: cómo inscribirse en provincia de Buenos Aires y cuáles son los requisitos

Con la proximidad del inicio de clases, el boleto educativo se convierte en una herramienta fundamental para aliviar el presupuesto familiar. Este beneficio, que permite viajar de forma gratuita o con tarifas subsidiadas a estudiantes, docentes y auxiliares, ya se puede tramitar en distintos puntos del país, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. La inscripción está abierta desde el 18 de febrero de 2026 para niveles inicial, primario y secundario, y desde el 9 de marzo para terciarios y universitarios.

Ya está abierta la inscripción del boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires para el nivel inicial, primario y secundario

El sistema está centralizado a través de la tarjeta SUBE, que por el momento tiene únicamente habilitado el boleto estudiantil en su versión física. Es vital recordar que, para que el beneficio se active, la tarjeta debe estar registrada a nombre del beneficiario en la página web oficial del Gobierno Nacional.

A continuación, los puntos clave para la inscripción 2026 del boleto estudiantil:

Requisitos para obtener el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires

Para acceder al beneficio, los solicitantes bonaerenses deben cumplir con una serie de requisitos básicos, los cuales aseguran que el subsidio llegue a quienes efectivamente forman parte del sistema educativo formal.

A continuación, estos son los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que pueden solicitar el boleto estudiantil:

Ser alumno regular.

Residir en la provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a 600 metros del establecimiento educativo para los niveles inicial y primario, y 800 metros para el nivel secundario.

Asistir a una institución educativa pública o privada con aporte del Estado, con sede en la provincia.

No ser beneficiario/a de otro subsidio otorgado por el Estado con idéntico fin (el beneficiario/a deberá optar por uno de los beneficios ofrecidos por el Estado, caso contrario la solicitud efectuada será denegada).

Requisitos para solicitar el boleto estudiantil de la provincia de Buenos Aires para estudiantes terciarios y universitarios

En tanto, estas son las condiciones establecidas para los estudiantes terciarios y los universitarios:

Ser alumno regular. En el caso de los alumnos terciarios, deben asistir a una institución educativa de nivel terciario, pública o privada con aporte del Estado, con sede en la Provincia de Buenos Aires (en el interior de la provincia, solo es aplicable a aquellas localidades que cuenten con SUBE). Para los universitarios, solo pueden acceder al beneficio quienes vayan a alguna de las universidades públicas adheridas al programa.

Residir en la provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a 2000 metros del establecimiento educativo.

Asistir a una institución educativa de nivel terciario, pública o privada con aporte del Estado, con sede en la Provincia de Buenos Aires (en el interior de la provincia, solo es aplicable a aquellas localidades que cuenten con SUBE).

No poseer título universitario o terciario.

Para los estudiantes terciarios, tener aprobada la totalidad de las materias en el año académico anterior. Para el caso de los alumnos/as que cursan el primer año de la carrera, deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación, en cuyo caso deberán presentar copia del título de nivel secundario y constancia de inscripción en la institución educativa de nivel terciario

En el caso de los universitarios, tener como mínimo aprobadas tres materias durante el año anterior y una materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar. En el caso de los alumnos que cursan el primer año de la carrera, deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación.

No ser beneficiario de otro subsidio otorgado por el Estado con idéntico fin.

Cómo inscribirse al boleto estudiantil 2026 en la provincia de Buenos Aires

El proceso de inscripción para el ciclo lectivo bonaerense 2026 se realiza de forma online. Estos son los pasos a seguir para los alumnos de niveles inicial, primario y secundario que cumplen con los requisitos mencionados:

La inscripción del boleto estudiantil se puede hacer de forma online

1 Verifica datos escolares

La escuela debe acceder a “Mis Estudiantes” en el Portal ABC para asegurarse que la información del alumno esté al día en la plataforma educativa.

Si se trata de un estudiante del Programa FinEs, se debe verificar que esté declarado en la plataforma del Programa FinEs, administrada por el Equipo de Coordinación Distrital del Programa.

2 Registrar la tarjeta SUBE

Crea o vincula la tarjeta física en el sitio oficial SUBE con los datos personales del estudiante.

3 Completar formulario de inscripción

Ingresa al sitio oficial del boletín estudiantil. Allí se llena el formulario con datos personales, como CUIL, y selecciona punto de retiro para buscar la credencial impresa del boleto estudiantil después de completar el trámite digital. Para ello, hace falta presentar el DNI en dicho lugar.