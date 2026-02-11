Cómo cambiar de VPN

Esta es una configuración que puede ser limitante para consumir algunos contenidos e incluso puede perturbar la seguridad digital
Cambiar la VPN sirve principalmente para modificar la ubicación virtual desde la cual una persona se conecta a Internet. Al seleccionar otro país o servidor, el sistema asigna una dirección IP diferente, lo que puede permitir acceder a contenidos, servicios o sitios web que están restringidos según la región geográfica. De esta manera, se amplían las posibilidades de navegación y se evita la limitación por ubicación.
Este cambio también puede ser útil para mejorar el rendimiento de la conexión. Algunos servidores pueden estar saturados o más alejados físicamente, lo que genera mayor latencia o menor velocidad. Al cambiar a otro servidor o incluso a otro proveedor de VPN, es posible obtener una conexión más estable, rápida y adecuada para actividades como videollamadas, streaming o juegos en línea.
También existen usuarios que cambiar la VPN por motivos de seguridad y privacidad. Si un servicio presenta fallas, políticas poco claras o problemas técnicos, migrar hacia otro proveedor puede ofrecer mejores estándares de cifrado, mayor transparencia en el manejo de datos o funciones adicionales de protección. En este sentido, el cambio permite mantener un mayor control sobre la identidad digital y la seguridad en la navegación.
Por estas razones, muchos usuarios eligen cambiar de VPN. A continuación, tres formas de hacerlo
Cómo cambiar el país dentro de la misma VPN
- Abrir y/o descargar la aplicación de la VPN.
- Presionar la opción Desconectar si la conexión está activa.
- Acceder al listado de servidores o países disponibles, que se puede buscar en páginas seguras de Internet.
- Presionar Conectar nuevamente.
Al completar estos pasos, el sistema establece un nuevo túnel cifrado y asigna una dirección IP correspondiente al país elegido.
Cómo cambiar a otro proveedor de VPN
- Desconectar la VPN actual.
- Cerrar completamente la aplicación.
- Acceder al apartado de programas o aplicaciones instaladas.
- Desinstalar la VPN anterior.
- Reiniciar el equipo (recomendado para evitar conflictos de red).
- Descargar el nuevo cliente desde el sitio oficial del proveedor.
- Instalar el software e iniciar sesión.
- Seleccionar un servidor y establecer la conexión.
Configurar una VPN manualmente (sin aplicación)
- Acceder a la sección de Configuración de red del sistema operativo.
- Ingresar en el apartado VPN.
- Seleccionar la opción Agregar una conexión VPN.
- Introducir los datos proporcionados por el servicio:
- Dirección del servidor
- Tipo de protocolo (IKEv2, L2TP, etc.)
- Usuario y contraseña
- Guardar la configuración.
- Activar la conexión.
