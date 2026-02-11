LA NACION

Cómo cambiar de VPN

Esta es una configuración que puede ser limitante para consumir algunos contenidos e incluso puede perturbar la seguridad digital

En qué afecta el cambio de la VPN
Cambiar la VPN sirve principalmente para modificar la ubicación virtual desde la cual una persona se conecta a Internet. Al seleccionar otro país o servidor, el sistema asigna una dirección IP diferente, lo que puede permitir acceder a contenidos, servicios o sitios web que están restringidos según la región geográfica. De esta manera, se amplían las posibilidades de navegación y se evita la limitación por ubicación.

Este cambio también puede ser útil para mejorar el rendimiento de la conexión. Algunos servidores pueden estar saturados o más alejados físicamente, lo que genera mayor latencia o menor velocidad. Al cambiar a otro servidor o incluso a otro proveedor de VPN, es posible obtener una conexión más estable, rápida y adecuada para actividades como videollamadas, streaming o juegos en línea.

También existen usuarios que cambiar la VPN por motivos de seguridad y privacidad. Si un servicio presenta fallas, políticas poco claras o problemas técnicos, migrar hacia otro proveedor puede ofrecer mejores estándares de cifrado, mayor transparencia en el manejo de datos o funciones adicionales de protección. En este sentido, el cambio permite mantener un mayor control sobre la identidad digital y la seguridad en la navegación.

Cómo cambiar una VPN
Por estas razones, muchos usuarios eligen cambiar de VPN. A continuación, tres formas de hacerlo

1

Cómo cambiar el país dentro de la misma VPN

  • Abrir y/o descargar la aplicación de la VPN.
  • Presionar la opción Desconectar si la conexión está activa.
  • Acceder al listado de servidores o países disponibles, que se puede buscar en páginas seguras de Internet.
  • Presionar Conectar nuevamente.

Al completar estos pasos, el sistema establece un nuevo túnel cifrado y asigna una dirección IP correspondiente al país elegido.

2

Cómo cambiar a otro proveedor de VPN

  • Desconectar la VPN actual.
  • Cerrar completamente la aplicación.
  • Acceder al apartado de programas o aplicaciones instaladas.
  • Desinstalar la VPN anterior.
  • Reiniciar el equipo (recomendado para evitar conflictos de red).
  • Descargar el nuevo cliente desde el sitio oficial del proveedor.
  • Instalar el software e iniciar sesión.
  • Seleccionar un servidor y establecer la conexión.
Cómo cambiar la VPN
3

Configurar una VPN manualmente (sin aplicación)

  • Acceder a la sección de Configuración de red del sistema operativo.
  • Ingresar en el apartado VPN.
  • Seleccionar la opción Agregar una conexión VPN.
  • Introducir los datos proporcionados por el servicio:
    • Dirección del servidor
    • Tipo de protocolo (IKEv2, L2TP, etc.)
    • Usuario y contraseña
  • Guardar la configuración.
  • Activar la conexión.
