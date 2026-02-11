Cómo cambiar de VPN

Cambiar la VPN sirve principalmente para modificar la ubicación virtual desde la cual una persona se conecta a Internet. Al seleccionar otro país o servidor, el sistema asigna una dirección IP diferente, lo que puede permitir acceder a contenidos, servicios o sitios web que están restringidos según la región geográfica. De esta manera, se amplían las posibilidades de navegación y se evita la limitación por ubicación.

Este cambio también puede ser útil para mejorar el rendimiento de la conexión. Algunos servidores pueden estar saturados o más alejados físicamente, lo que genera mayor latencia o menor velocidad. Al cambiar a otro servidor o incluso a otro proveedor de VPN, es posible obtener una conexión más estable, rápida y adecuada para actividades como videollamadas, streaming o juegos en línea.

También existen usuarios que cambiar la VPN por motivos de seguridad y privacidad. Si un servicio presenta fallas, políticas poco claras o problemas técnicos, migrar hacia otro proveedor puede ofrecer mejores estándares de cifrado, mayor transparencia en el manejo de datos o funciones adicionales de protección. En este sentido, el cambio permite mantener un mayor control sobre la identidad digital y la seguridad en la navegación.

Cómo cambiar una VPN

Por estas razones, muchos usuarios eligen cambiar de VPN. A continuación, tres formas de hacerlo

1 Cómo cambiar el país dentro de la misma VPN

Abrir y/o descargar la aplicación de la VPN.

Presionar la opción Desconectar si la conexión está activa.

si la conexión está activa. Acceder al listado de servidores o países disponibles, que se puede buscar en páginas seguras de Internet .

. Presionar Conectar nuevamente.

Al completar estos pasos, el sistema establece un nuevo túnel cifrado y asigna una dirección IP correspondiente al país elegido.

2 Cómo cambiar a otro proveedor de VPN

Desconectar la VPN actual.

Cerrar completamente la aplicación.

Acceder al apartado de programas o aplicaciones instaladas .

. Desinstalar la VPN anterior.

Reiniciar el equipo (recomendado para evitar conflictos de red).

Descargar el nuevo cliente desde el sitio oficial del proveedor.

Instalar el software e iniciar sesión.

Seleccionar un servidor y establecer la conexión.

3 Configurar una VPN manualmente (sin aplicación)