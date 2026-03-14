Cómo quitar el olor de las mascotas del auto

Viajar con mascotas es una de las experiencias más lindas, pero el rastro que dejan en el vehículo puede ser una pesadilla: pelos, suciedad y ese aroma característico se vuelven un problema difícil de erradicar.

Las sugerencias más útiles para terminar con el olor de las mascotas en el auto Shutterstock

Los olores de las mascotas no solo se quedan en la superficie de los asientos, sino que penetran en las fibras de los tapizados y en el sistema de ventilación. Con el uso más intensivo del auto para traslados diarios, realizar una limpieza profunda se vuelve indispensable.

Eliminar estos olores requiere algo más que un simple perfume colgante en el espejo retrovisor. Es necesario neutralizar las moléculas de olor desde la raíz y aplicar medidas preventivas para que el habitáculo se mantenga en condiciones óptimas durante más tiempo.

A continuación, los pasos para eliminar el olor a mascota de forma definitiva:

1 Aspirado profundo y eliminación de pelos

El olor suele estar atrapado en el pelo que queda incrustado en las alfombras y tapizados.

Un aspirado convencional no siempre es suficiente, es aconsejable tener en cuenta:

Cepillos de goma: utilizar cepillos específicos de silicona o incluso un guante de látex húmedo para arrastrar el pelo que está en la tela, antes de aspirar.

utilizar cepillos específicos de silicona o incluso un guante de látex húmedo para arrastrar el pelo que está en la tela, antes de aspirar. Rincones difíciles: no olvidar aspirar debajo de los asientos y en las costuras de los respaldos, donde se acumula la mayor cantidad de caspa y residuos orgánicos.

Un aspirado profundo es la clave para empezar a eliminar olores

2 Neutralización de olores con productos caseros

Antes de usar desodorantes industriales que solo tapan el olor, recurrí a neutralizadores naturales.

Bicarbonato de sodio: esparcir una cantidad generosa de bicarbonato sobre los asientos y alfombras. Dejarlo actuar al menos 3 a 4 horas (o toda la noche). El bicarbonato va a absorber la humedad y los malos olores. Luego, aspirar todo el excedente.

esparcir una cantidad generosa de bicarbonato sobre los asientos y alfombras. Dejarlo actuar al menos 3 a 4 horas (o toda la noche). El bicarbonato va a absorber la humedad y los malos olores. Luego, aspirar todo el excedente. Vinagre de manzana: mezclar agua y vinagre en partes iguales en un pulverizador y rociá ligeramente el ambiente (no satures los tapizados). El olor a vinagre va a desaparecer rápido, llevándose consigo los aromas desagradables.

3 Limpieza del sistema de aire acondicionado

Muchas veces el olor persiste porque las partículas de suciedad entraron en los conductos de ventilación.

Cambio de filtro de habitáculo: es recomendable cambiar el filtro de polen al menos una vez al año. Si se viaja seguido con mascotas, este filtro se ensucia más rápido y recircula el olor cada vez que se enciende el aire.

es recomendable cambiar el filtro de polen al menos una vez al año. Si se viaja seguido con mascotas, este filtro se ensucia más rápido y recircula el olor cada vez que se enciende el aire. Desinfectantes en aerosol: existen productos específicos “tipo bomba” que se activan con el aire encendido en modo recirculación para desinfectar los conductos y eliminar bacterias y hongos.

El cambio de filtros ayuda a eliminar los olores en el auto Shutterstock

4 Medidas preventivas para el futuro

La mejor forma de combatir el olor es evitar que llegue al tapizado.

El uso de fundas impermeables para mascotas es la solución más efectiva. Estas fundas no solo protegen de las manchas, sino que son fáciles de lavar en lavarropas, manteniendo el auto original impecable. Además, secar bien la mascota después de un paseo de lluvia antes de subirla al auto va a evitar que el olor a humedad se impregne en las fibras del vehículo.

Un auto libre de olores mejora la experiencia de manejo para todos.

Dedicar un tiempo a la neutralización y limpieza profunda no solo cuida el valor de reventa del vehículo, sino que garantiza un ambiente saludable para el conductor y sus acompañantes.