Así es el nuevo colectivo eléctrico que llega al sur de la Ciudad y conecta con puntos culturales claves

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció una nueva ampliación en el recorrido del e-Bus, el sistema de minibuses eléctricos que presta servicio en el microcentro porteño. A partir de ahora, el trayecto comenzará a llegar hasta la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, por lo que unirá la Terminal de Retiro y la zona de Cruceros del Puerto de Buenos Aires. Según informaron desde el ministerio de Infraestructura y Movilidad, esta extensión operará únicamente durante los viernes, sábados, domingos y feriados.

“El eBus llega a la Usina del Arte, en La Boca. El bus eléctrico de la Ciudad extiende su recorrido los viernes de 16 a 23 y los sábados, domingos y feriados de 9 a 22.30 para llegar al principal espacio cultural del sur de la Ciudad. Seguimos mejorando la conexión entre Retiro, el Casco Histórico y La Boca con un servicio eléctrico, silencioso y libre de emisiones”, sostuvieron desde el gobierno porteño en sus redes sociales.

Así quedó el recorrido de este transporte público (Foto: GCBA)

La iniciativa pretende facilitar el traslado de vecinos y turistas hacia uno de los polos culturales más relevantes del sur de la Ciudad. “Sumamos 1,82 km por tramo y alcanzamos una vuelta completa de 17 km, conectando Retiro, Plaza San Martín, Parque Lezama y ahora también la Usina del Arte”, precisó Pablo Bereciartua, encargado de la cartera e transporte en la Ciudad. El funcionario agregó que “el transporte público también tiene que acompañar la vida cultural de la Ciudad”, por eso los horarios para este trayecto específico serán los viernes de 16 a 23 y los fines de semana o feriados de 9 a 22:30.

Cómo es el recorrido del e-Bus

El recorrido renovado comienza en la Usina del Arte, transita por la avenida Martín García y rodea el Parque Lezama hasta la calle Piedras. Luego, el vehículo toma la avenida Brasil hacia el bajo hasta la calle Perú, donde sigue su curso hacia la avenida Belgrano. Allí sube hasta Maipú, baja por Diagonal Sur hacia Moreno y alcanza la esquina de Esmeralda. Desde ese punto, el e-Bus se dirige hasta Arenales, costea la Plaza San Martín y finaliza su trayecto en la Terminal de Cruceros tras tomar la avenida Antártida Argentina.

El sentido de vuelta inicia en la terminal de trenes, pasa frente a la Plaza San Martín, sigue por Maipú hacia el microcentro y continúa por Chacabuco hasta la avenida Brasil, donde retoma el camino hacia La Boca.

El e-Bus busca reducir el ruido y la contaminación en la Ciudad Fabián Marelli

En qué consiste el e-Bus porteño

La flota operativa consiste en 12 colectivos medianos de siete metros de largo, con capacidad para 30 pasajeros, de los cuales 13 viajan sentados. Cada unidad posee una autonomía de 170 kilómetros con carga completa y una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. En el Casco Histórico, los buses circulan a 20 kilómetros por hora por ser la velocidad máxima permitida, aunque en calles de San Telmo pueden alcanzar hasta 40 kilómetros por hora, mientras que en avenidas el límite llega a 50.

Todas las unidades incluyen cámaras de seguridad, sensores para el conteo de pasajeros y un sistema de códigos QR que permite a los usuarios consultar el tiempo de espera. La empresa Transportes Atlántida tiene a cargo la operación por un plazo de dos años y el servicio emplea a conductoras mujeres. Esta transición tecnológica apunta a reducir las emisiones contaminantes, ya que el transporte genera el 30 por ciento de los gases de efecto invernadero y representa una de las fuentes principales de ruido en el entorno urbano.