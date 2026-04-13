Un arquero detuvo un penal, un compañero la rechazó, pero la pelota fue a la cara de su rival y ¡se metió en el arco!

Una jugada muy particular se vivió en el torneo Apertura de Paraguay. En el partido que disputaron Rubio Ñu ante Olimpia, por la fecha 16 del campeonato, el delantero Sebastián Ferreira marcó un gol inesperado. Se hizo cargo de un penal, que fue detenido por el arquero rival, pero el rechazo de un defensor fue justo ¡a la cara! del atacante del Decano. Una conquista que sirvió para sellar una victoria.

Se jugaban ocho minutos de la segunda parte en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este y Olimpia le ganaba 1 a 0 a Rubio Ñu. Tras un tiro de esquina desde la derecha en favor del equipo visitante, el arbitro Derlis López vio una infracción en el área por parte de un futbolista del local y cobró penal.

Quien se hizo cargo de la ejecución fue Sebastián Ferreira. El delantero de 28 años ejecutó un fuerte derechazo, pero casi al medio del arco. El arquero argentino Franco Fragueda detuvo la ejecución y de inmediato Fernando Martínez despejó fuerte, pero tuvo tanta mala suerte que la pelota le pegó en la cara Ferreira, que estaba parado tras el disparo desde los 12 pasos ¡y se metió en el arco!

⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez... 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅



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Enseguida, Martínez se quedó tirado en el piso y algunos compañeros se agarraban la cabeza porque no podían creer lo había pasado. Dos jugadores de Rubio Ñu fueron directo a consolarlo, pero en su cara sólo se reflejaba la frustración por la mala fortuna. Del otro lado, el autor del tanto casi no lo festejó y se lo veía muy dolorido por el pelotazo en su rostro. De todos modos, sus compañeros fueron a abrazarlo.

El partido terminó con el triunfo 2 a 0 de Olimpia con los dos goles anotados por Sebastián Ferreira, que en la primera parte había marcado a los 16 minutos. La victoria le permitió al equipo dirigido por el argentino Pablo Vitamina Sánchez continuar en el primer puesto del Torneo Apertura 2026.

El Decano sueña con el título a falta de seis fechas. Suma 36 puntos y su escolta con 32 es Cerro Porteño. Además, la próxima jornada se medirán en el estadio Osvaldo Domínguez Dibb, casa de Olimpia el domingo 19 desde las 17.30. Sin embargo, entre semana deberá recibir a Barracas Central por la segunda fecha de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Rubio Ñu, que cuenta en su plantel con los argentinos Franco Fragueda, Brian Blasi, Mauricio Roldán y Tomás Canteros, suma 15 unidades. En el torneo Apertura ocupa la novena posición, pero como es su primera temporada en primera división, actualmente está perdiendo la categoría por la tabla de promedios. Además, en la próxima jornada vuelve a jugar como local. En esta oportunidad será ante Libertad, que está séptimo con 20 puntos.