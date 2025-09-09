Cómo saber si mi pasaporte argentino es defectuoso

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) detectó una falla en miles de pasaportes argentinos, lo que generó inconvenientes a ciudadanos en el exterior y dentro del país para poder viajar. Según pudieron identificar, el inconveniente es producto de una tinta defectuosa provista por una empresa alemana, que genera inconvenientes en países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Australia y España. Ante esto, el organismo implementó un operativo especial junto con los consulados para revisar y reimprimir las libretas afectadas, con el fin de priorizar a aquellos ciudadanos que viajen.

¿Cómo identifico si mi pasaporte argentino es defectuoso?

El Renaper identificó un rango de series sospechosas que abarcan más de 200.000 pasaportes, aunque solo una parte de ellos (5500 mil) presenta la falla. Las series afectadas son las que comienzan con “AAL” y tienen las siguientes numeraciones:

AAL314778 hasta AAL346228

AAL400000 hasta AAL607599

AAL616000 al AAL620088

En caso de que el pasaporte pertenezca a alguna de estas series, se recomienda recurrir al Renaper o el consulado argentino más cercano para descartar inconvenientes.

Los pasaportes defectuosos se deben a una tinta utilizada en la impresión, que imposibilita la lectura en las máquinas

¿Dónde verificar la validez del pasaporte?

El Renaper dispuso varios puntos de atención para la revisión de pasaportes:

Aeroparque Jorge Newbery: Atención las 24 horas.

Atención las 24 horas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza: Atención las 24 horas.

Atención las 24 horas. Buquebús: Atención de 8 a 20 horas.

Además, el Gobierno evalúa habilitar la sede del Renaper en Paseo Colón para realizar revisiones.

¿Qué hacer con un pasaporte defectuoso en el exterior?

En caso de que el documento se encuentre en el extranjero y se sospecha una falla, se recomienda contactar al consulado argentino más cercano. Cancillería emitirá un pasaporte de emergencia o provisorio sin cargo para facilitar el viaje mientras se gestiona la reimpresión de la libreta.

Fallas en pasaportes complican viajes de argentinos en el exterior

El consulado de Montreal, Canadá, notificó a los afectados por teléfono y correo electrónico, informándoles que los documentos debían ser devueltos a Argentina para su verificación. El mail enviado por la oficina diplomática ubicada en Montreal dice: “Debido a circunstancias fuera de nuestro control, los pasaportes debieron ser devueltos a la Argentina para su verificación. Los mismos serán chequeados por el Renaper. Si no se encuentran afectados, serán devueltos a nuestro consulado. De lo contrario, el Renaper informó que los volverá a imprimir”.

¿Qué sucede si la falla se detecta en el aeropuerto antes de viajar?

Si al momento de pasar por migraciones en un aeropuerto se detecta la falla, el Renaper se encargará de reimprimirlo en el acto, permitiendo continuar el viaje, mientras que se imprime e nuevo documento.

Según informaron fuentes del Gobierno a LA NACION, “ya se revisaron más de 15.000 pasaportes sin fallas, entre junio y agosto viajaron más de 12.500 personas sin inconvenientes, y ya se repusieron más de 2.230 pasaportes”.

Largas filas en el Renaper de Aeroparque para revisar pasaportes. LA NACION

Testimonios de argentinos con inconvenientes para viajar debido a pasaportes defectuosos

Un residente en Miami relató a LA NACION: “Fui a buscar mi pasaporte argentino en Miami y me dijeron que lo mandaron a la Argentina porque hubo una partida que salió defectuosa, me pidieron que vuelva la semana que viene”.

Eugenia, otra ciudadana, compartió los problemas que sufrió al ingresar a Europa con sus dos hijos. Ambos tuvieron dificultades para salir de Londres rumbo a París en tren, porque sus pasaportes no eran identificados por las máquinas. “Estuvimos 40 minutos esperando en migraciones de Francia para que puedan leer el pasaporte de mis hijos, que fueron impresos un mes antes de viajar, no eran leídos por las cabinas”, contó. Eugenia todavía debe regresar a la Argentina para reimprimir las libretas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucía Pereyra.