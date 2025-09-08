Detectan pasaportes argentinos defectuosos en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Australia y España

La entrega de miles de pasaportes defectuosos por parte del Registro Nacional de las Personas (Renaper) afecta a varios países del mundo como Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Australia y España, donde los consulados argentinos pidieron a los ciudadanos que devuelvan los documentos de viaje emitidos para someterlos a revisión o para darles uno nuevo.

Incluso dentro de la Argentina también se registran casos de sospechas de esta falla, que el Gobierno adjudicó a la tinta que provee una empresa alemana desde hace por lo menos una década.

Según pudo reconstruir LA NACION, varios de los pasaportes emitidos con fallas fueron entregados por el consulado argentino en San Pablo, Brasil, pero los casos alcanzan a casi todos los continentes. En este contexto, el Renaper montó un operativo junto con los consulados para que los argentinos devuelvan las libretas para revisarlas o reimprimirlas.

Al mismo tiempo, en las sedes del organismo ubicadas en Aeroparque Jorge Newbery, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (ambos con atención las 24 horas) y en Buquebus (de 8 a 20) están a contrarreloj revisando miles de pasaportes y lidiando con filas interminables de ciudadanos que tienen su libreta en el rango de serie sospechada. En tanto, el Gobierno evalúa habilitar al Renaper de Paseo Colón esta semana para que los revisen, según revelaron a este diario fuentes oficiales.

El tema tomó trascendencia mediática el sábado, cuando el Renaper admitió la falla en al menos 5500 libretas, si bien desde hace por lo menos dos meses se registran problemas con argentinos en el exterior. En el Gobierno dijeron a LA NACION que se trató de “un incidente” provocado por “una tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana, que ha sido la proveedora exclusiva de las máquinas durante los últimos 12 años”.

Además, expresaron que es una falla “invisible al ojo humano y solo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios”.

Las libretas sospechadas de inválidas son -según aseguran desde Renaper- 5500 dentro de un rango de series que abarca a más de 200.000 pasaportes. Se trata de la serie “AAL” con las enumeraciones AAL314778 hasta AAL346228, desde AAL400000 hasta AAL607599 y desde AAL616000 al AAL620088. Los defectuosos no son todos, sino una pequeña parte de esos 200.000.

LA NACION pudo confirmar que el consulado de Montreal, Canadá, también entregó pasaportes defectuosos que recibieron por parte del Renaper y notificó a los afectados tanto por teléfono como por mail, por lo que Brasil no es el único país donde se reportó la falla.

“Debido a circunstancias fuera de nuestro control, los pasaportes debieron ser devueltos a la Argentina para su verificación. Los mismos serán chequeados por el Renaper. Si no se encuentran afectados, serán devueltos a nuestro consulado. De lo contrario, el Renaper informó que los volverá a imprimir”, dice un mail que envió la oficina diplomática ubicada en Montreal a un argentino.

Casos similares se registraron también en el consulado de Miami -que no entregó varios pasaportes porque los tuvo que devolver a la Argentina- en México, Barcelona y Australia. “Fui a buscar mi pasaporte argentino en Miami y me dijeron que lo mandaron a la Argentina porque hubo una partida que salió defectuosa, me pidieron que vuelva la semana que viene”, indicó a LA NACION un argentino residente en la ciudad estadounidense.

Por su parte, otra argentina entró a Europa con sus dos hijos, quienes tuvieron problemas para salir de Londres rumbo a París en tren porque sus pasaportes no eran identificados por la máquina. “Estuvimos 40 minutos esperando en migraciones de Francia para que puedan leer el pasaporte de mis hijos, que fueron impresos un mes antes de viajar, no eran leídos por las cabinas”, dijo Eugenia en diálogo con este diario, que todavía tiene que volver con sus hijos a la Argentina para reimprimir las libretas. Situación similar ocurre con Marcela, cuyo hijo tiene un ticket de viaje a Japón y se enteró por los medios que puede haber una falla en el pasaporte.

El Renaper no emitió un comunicado oficial hasta el momento ni envió mails a los argentinos para pedirles que se acerquen a las sedes. Sin embargo, en el Gobierno aseguraron que el operativo para reimprimir las libretas ya está en marcha y que nadie tuvo problemas para viajar. “Ya se revisaron más de 15.000 pasaportes sin fallas, entre junio y agosto viajaron más de 12.500 personas sin inconvenientes, y ya se repusieron más de 2.230 pasaportes”, indicaron a LA NACION fuentes de la administración de Javier Milei.

El procedimiento es el siguiente: En los aeropuertos, si Migraciones detecta una falla, se deriva al ciudadano y Renaper reimprime el pasaporte en el acto. En los casos de personas en el exterior, Cancillería emite un pasaporte de emergencia o provisorio sin cargo, de manera que nadie se quede sin poder viajar mientras se emite el nuevo.

Pedido de informes

Luego de que varios casos resonaran en las redes sociales, el diputado nacional de Hacemos por nuestro País Esteban Paulón realizó un pedido de informes al denunciar que el Gobierno está “dejando a (los argentinos) en el mundo sin documentación”.

En su proyecto de resolución -que también firmó su compañera de bloque Mónica Fein- le pidió al director del Renaper, Pablo Luis Santos, que informe ante el Congreso nacional sobre “los más de 60.000 pasaportes mal confeccionados y su posterior retiro de circulación”.

Paulón preguntó en el pedido cómo se detectó la anomalía en los pasaportes, cuáles son los riesgos en la seguridad de las personas afectadas, cuáles son las medidas de prevención a futuro, en cuánto tiempo se van a reponer las libretas, y cómo van a garantizar el reconocimiento de los ciudadanos en el exterior y su libre tránsito.

“Esto genera problemas de seguridad. Si se suman todos los de la serie AAL, son más de 60.000 libretas, pero podría haber más. Todavía en la Argentina no empezaron a comunicarle a la gente que su pasaporte está defectuoso. No son 5500, no hay posibilidad de saber”, se quejó Paulón en diálogo con LA NACION y dijo que este lunes hará un pedido de información pública para “presionar al Gobierno para que lo resuelva”.

Por otra parte, la exdirectora de Migraciones, Florencia Carignano, apuntó en duros términos contra la gestión actual del Renaper. “¿Cuál va a ser la medida del Gobierno con esa empresa que puso en riesgo la seguridad de uno de los pasaportes más seguros del mundo, arruinando la reputación de los pasaportes argentinos? ¿Será que la empresa está ahorrando en procesos por que les pidieron el 3%?“, ironizó la actual diputada de Unión por la Patria en una chicana al escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Y agregó: ¿“Saben en realidad cuántos son los argentinos afectados por este error? El desprecio hacia el Estado y su gestión hace que sucedan estas cosas… en lugar de gestionar están viendo de dónde cobran la coima".