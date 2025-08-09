Adiós, pasaporte estadounidense: el documento que deja de ser válido y no podrá renovarse

En Estados Unidos es posible renovar un pasaporte por correo postal o en línea. Sin embargo, algunas personas no son elegibles para estas opciones. Si no quieren decirle “adiós” al documento, es necesario que inicien un trámite nuevo ante el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), gestión que debe hacerse personalmente.

Quiénes no puede renovar su pasaporte en EE.UU.

El pasaporte para adulto, que es prueba de identificación y ciudadanía estadounidense y se puede utilizar para viajes internacionales por aire, mar o tierra, no se podrá renovar en los siguientes casos:

Si se emitió cuando el titular tenía menos de 16 años.

Si se emitió hace 15 años o más.

Si el documento está dañado, perdido o robado.

Si no tiene el nombre legal actual y el titular no tiene un documento legal para probar el cambio de nombre.

Actualmente, es posible renovar el pasaporte de EE.UU. o la tarjeta tipo pasaporte en línea, pero se deben cumplir ciertos requisitos Imagen web: ve.usembassy.gov

Si alguna de estas situaciones se presenta, el ciudadano de EE.UU. debe solicitar un pasaporte nuevo en persona con el formulario DS-11.

¿Cómo solicitar el pasaporte estadounidense con el Formulario DS-11?

El DS-11 es un formulario que se puede llenar en línea (en inglés) para después imprimirlo, o también es posible descargarlo para completarlo a mano. El DOS advierte que es importante tomar no firmarlo hasta que sea indicado por el agente que dará la atención en persona.

Con el mismo formulario se solicita un libro de pasaporte, una tarjeta de pasaporte o ambos. Quienes viajan al extranjero varias veces al año, pueden pedir páginas adicionales al marcar la casilla “libro grande” en la parte superior de la solicitud.

Para completar la solicitud de un nuevo pasaporte, se necesitan documentos personales como una prueba de ciudadanía (certificado de nacimiento o de naturalización). También un comprobante de identidad con foto, como una licencia de conducir válida o licencia de conducir mejorada.

En ese sentido, el DOS advierte: “No aceptamos comprobantes digitales de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento electrónico o móvil”.

Es prueba de identificación y ciudadanía estadounidense y se puede utilizar para viajes internacionales

Aunado a la documentación, es necesario presentar una foto, que deberá cumplir con requisitos específicos, como:

A color de 5x5 cm.

No fotocopias ni fotos escaneadas digitalmente.

Reciente, tomada en los últimos 6 meses.

Una imagen clara del rostro.

Sin cambios o modificaciones con el uso de software de computadora, aplicaciones o filtros de teléfono, o inteligencia artificial.

Mirar directamente a la cámara sin inclinar la cabeza.

Sin gafas.

Con un fondo blanco o blanquecino, sin sombras, texturas ni líneas.

La solicitud, los documentos y el pago de las tasas se presentan en un centro autorizado de aceptación de pasaportes. En la cita, el agente verificará su identidad del peticionario, tomará juramento y será en el momento en el que pedirá que se firme.

El centro enviará el trámite por correo postal al Departamento de Estado para su procesamiento, lo que puede demorar hasta dos semanas. Los solicitantes reciben actualizaciones a la dirección de correo electrónico que proporcionaron.

La agencia hace énfasis en que se debe tomar en cuenta el tiempo total que llevará recibir el pasaporte al momento de reservar un viaje. “Es posible que pasen dos semanas para que su solicitud nos llegue, y dos semanas para que usted reciba su nuevo pasaporte después de que lo enviemos por correo (postal)”, explica.

El DOS aconseja considerar el tiempo total que llevará recibir el pasaporte al momento de reservar un viaje Freepik

Cuánto cuesta sacar el pasaporte americano

Cuando se pide un pasaporte con el Formulario DS-11, se deben pagar dos tarifas: una al DOS y otra a la instalación donde se presenta la solicitud.

Los costos del proceso son:

Pasaporte (libreta): solicitud US$130 + tarifa de aceptación US$35, total US$165 .

. Tarjeta de Pasaporte: Solicitud US$30 + tarifa de Aceptación $35, total US$65 .

. Pasaporte (libreta) y Tarjeta: solicitud US$160 + tarifa de aceptación US$35, total US$195.

Para pagar la tarifa de solicitud de pasaporte se puede utilizar un cheque o giro postal a nombre de “US Department of State”. Es necesario escribir el nombre y la fecha de nacimiento del solicitante en la sección de notas.