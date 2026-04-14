“Pilates es responsable de estos abdominales”: el método de la supermodelo de 61 años para mantenerse en forma

La supermodelo Paulina Porizkova celebró recientemente sus 61 años y volvió a generar impacto en redes sociales con un posteo que no pasó desapercibido. Al mostrarse en bikini y compartir una reflexión íntima sobre el paso del tiempo y el valor de la autoestima, despertó una ola de reacciones entre sus seguidores. Su imagen reavivó además una pregunta que se repite cada vez que aparece: cómo hace para mantenerse tan activa y en forma a su edad.

Según deja ver en sus propias redes sociales, el enfoque está lejos de soluciones rápidas o retoques estéticos: su bienestar se apoya en una rutina de ejercicio acorde a su cuerpo, una alimentación sin rigideces y una mirada del autocuidado que fue evolucionando con los años.

Pilates: uno de sus principales aliados

Paulina Porizkova causó furor con una foto en bikini a sus 61 años (Foto: Instagram @paulinaporizkov)

Para Paulina Porizkova, pilates se transformó en mucho más que una práctica física: es una base desde la que construye su bienestar general. Así lo deja ver en sus redes y en su canal de YouTube, donde incluso destaca su impacto en la zona abdominal. “Pilates es responsable de estos abdominales”, contó en uno de sus videos, al tiempo que remarcó que la constancia y la variedad en los ejercicios son fundamentales para mantener tanto la motivación como los resultados. A esta disciplina le suma sesiones del método NoFar Pilates, junto con trabajo de fuerza, incorporando pesas de 4 kilos desde la menopausia.

La modelo practica pilates de forma regular

Con el paso del tiempo, también fue ajustando su forma de entrenar según las necesidades de su cuerpo. Luego de una cirugía bilateral de cadera en 2024, optó por un enfoque más consciente. “Estar en forma después de la menopausia requiere mucho trabajo, especialmente con caderas problemáticas”, expresó en diálogo con Vogue. Hoy, el ejercicio ocupa un lugar distinto en su vida: ya no responde a exigencias externas, sino al deseo de sentirse bien. A su rutina suma actividades cardiovasculares como el baile y hábitos simples como andar en bicicleta.

Hábitos flexibles: cómo organiza su alimentación

En el plano alimenticio, la modelo se inclina por una lógica equilibrada, sin caer en restricciones extremas. Uno de los recursos que incorporó es el ayuno intermitente, que organiza sus comidas dentro de un rango horario acotado, generalmente entre las 10 y las 18. Durante ese lapso, prioriza opciones livianas como smoothies veganos, sopas o bowls, mientras que por la noche se permite mayor libertad, incluyendo incluso vino o postre.

Organiza su alimentación con el método de ayuno intermitente, sin caer en restricciones extremas (Foto: Instagram @paulinaporizkov)

Lejos de seguir reglas rígidas, su enfoque se basa en escuchar lo que el cuerpo necesita. No elimina alimentos ni se prohíbe gustos, ya que entiende que esa flexibilidad es clave para sostener el equilibrio. “Si mi cuerpo necesita pollo frito, lo como”, afirmó, dejando en claro que su relación con la comida está guiada por el disfrute y no por la culpa.

Su mirada sobre la belleza

La modelo enfoca su rutina en el bienestar físico y emocional, más allá de las exigencias externas (Foto: Instagram @paulinaporizkov)

Asimismo, Porizkova elige no recurrir a cirugías ni intervenciones invasivas. Su rutina de cuidado personal se centra en lo esencial: sérums, cremas hidratantes con protección solar y un maquillaje simple. Sin dudas, la prioridad está puesta en la salud de la piel y en una imagen auténtica.

Construyó un estilo de vida basado en la constancia, el equilibrio y la aceptación del paso del tiempo (Foto: Instagram @paulinaporizkov)

Por lo que dio a conocer, el bienestar emocional también es parte clave de su presente, teniendo en cuenta que, con el tiempo, logró correrse de la presión estética que marcó su carrera, cuando su autoestima estaba atada a la mirada ajena. Hoy, su forma de cuidarse responde a un deseo propio. Incluso tras su cirugía de cadera, cuando aumentó de peso, eligió enfocarse en sentirse mejor. “Comparado con hace un año, cuando pesaba menos pero vivía con dolor constante, esta nueva forma me resulta reconfortante”, compartió en Instagram.

Así, lejos de promesas imposibles, su estilo de vida se construye desde la coherencia y la adaptación. Entre movimiento, alimentación sin rigideces y una relación más amable con su cuerpo, la modelo demuestra que el verdadero cambio no está en frenar el paso del tiempo, sino en aprender a habitarlo de otra manera.