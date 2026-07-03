Cómo será el TramBús que llega a la Ciudad de Buenos Aires y qué barrios unirá

La Ciudad se prepara para implementar un nuevo modo de transporte eléctrico y sustentable que tiene como objetivo conectar distintos puntos del territorio porteño y complementar en superficie la red de subtes. Se trata del Trambús, un vehículo que funciona con neumáticos y no requiere de la construcción de infraestructura ferroviaria.

El Trambus conectará el Sur y el Norte de la Ciudad (Foto: GCBA)

Su Trazado 1 (T1) será la “columna vertebral del proyecto”, según expresó el Gobierno que lidera Jorge Macri. La conexión será de sur a norte y viceversa, uniendo desde la Estación Sáenz en Nueva Pompeya hasta el Aeropuerto Jorge Newbery.

“Circulará por carriles exclusivos y preferenciales y contará con semáforos inteligentes, que le darán prioridad de paso en las principales intersecciones de su recorrido”, informó la Ciudad. El nuevo transporte beneficiará a 50.000 usuarios diarios y contará con una frecuencia de un servicio cada cuatro minutos en hora pico.

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