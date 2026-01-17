Cómo sigue el estado de salud de Bastián, el niño de 8 años accidentado en Pinamar

MAR DEL PLATA.- Bastián, el niño de 8 años que sufrió un grave accidente el pasado lunes tras un choque entre vehículos de doble tracción en el parador La Frontera de Pinamar, permanece estable al cabo de su segunda noche de internación en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de esta ciudad.

Superadas las primeras 24 horas de la intervención para colocarle una válvula de control de presión intracraneal y otro paso posterior por quirófano para completar el cierre abdominal tras dos cirugías previas, se encuentra “clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas”, según se detalló en el segundo parte médico emitido por el Ministerio de Salud bonaerense desde que el paciente llegó a este establecimiento.

Bastián, el pequeño de ocho años que sufrió choque en La Frontera de Pinamar Facebook

El informe difundido esta mañana explica que Bastián se encuentra en coma farmacológico inducido y con asistencia ventilatoria mecánica. “Se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”, completaron.

El menor, desde su arribo en un avión sanitario que lo trasladó desde Pinamar, permanece internado en el área de Terapia Intensiva del Hiemi, el único de alta complejidad en esta región de la provincia.

Llego a la base naval de Mar del Plata en helicoptero de la policia que traslado desde Pinamar a Bastian el chiquito que se acidento en los medanos. 15 enro 2026. Mauro V. Rizzi

Los médicos que lo atendieron en estado gravísimo el lunes debieron aguardar una mínima evolución para asegurar que este paso de un destino a otro, que se encuentra a 120 kilómetros de distancia, se pudiera completar sin riesgo para su vida.

Bastián sufrió graves lesiones cuando viajaba con su papá como acompañantes en un vehículo tipo UTV, moderno y de doble tracción, preparado para circular en todo tipo de terreno.

En un sector del parador La Frontera chocaron contra una camioneta Amarok. Otros dos menores resultaron lesionados en ese siniestro y pronto fueron derivados al hospital marplatense.

Vistas del hospital de Pinamar, donde está grave un niño por un accidente en La Frontera. Familiares en el hospital de Pinamar Marcelo Aguilar

Ambos ya fueron dados de alta. Entre lunes y martes, en el Hospital Municipal de Pinamar le realizaron intervenciones quirúrgicas para atender daños en órganos vitales, puntualmente el hígado.

Los médicos informaron que no se hizo cierre abdominal para que se completara esa cirugía en el Hiemi, paso que se dio este viernes por la mañana.

El jueves por la noche, unas tres horas después de su llegada a Mar del Plata, había pasado por el quirófano del Hiemi pero para atender un nuevo foco de riesgo: los estudios de tomografía axial computada a los que sometieron al niño al llegar al establecimiento detectaron múltiples fracturas de cráneo.

La válvula que le colocaron permite medir su presión derivada del proceso inflamatorio, producto del fuerte golpe que sufrió en aquel choque. Bastián permanece internado en compañía de sus papás.

Movimiento de vehículos en la zona de La Frontera, en Pinamar Marcelo Aguilar - LA NACION

Su padre, Maximiliano Jerez, acaba de ser imputado por la justicia por el delito de lesiones culposas agravadas. Según se supo de la reconstrucción de lo ocurrido, el menor era el único de los cinco ocupantes del UTV que no tenía cinturón de seguridad colocado.

“Iba a upa del papá”, se informó. El fiscal Sergio García, al frente de la causa, había imputado previamente a los conductores de ambos vehículos. Jerez debe declarar en sede judicial pero no lo ha hecho por estar acompañando a su hijo.

Este lunes podría darse ese trámite, para el cual estará acompañado del abogado que designó, Matías Morla. Mientras tanto la investigación está trabajando no solo con la situación de los dos responsables del UTV y la camioneta sino también con estudios que están realizando los especialistas a efectos de completar peritajes accidentológicos y mecánicos.