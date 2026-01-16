Imputan al padre de Bastián por el choque en La Frontera de Pinamar que lo dejó internado y en grave estado

El padre de Bastián, el niño que permanece internado en grave estado tras el violento choque entre una camioneta y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar, fue notificado este viernes de su imputación por el delito de lesiones culposas, según supo LA NACION. Se trata de Maximiliano Jeréz, a quien la fiscalía le atribuye responsabilidad por no haber garantizado que el menor llevara colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto, de acuerdo con los elementos incorporados hasta el momento en la causa.

De acuerdo a fuentes con acceso a la causa, los otros dos involucrados en el siniestro ya se encontraban imputados desde el inicio de la investigación. Se trata de Manuel Molinari, conductor de una camioneta Volkswagen Amarok, y de la conductora del vehículo tipo UTV que participó del choque. Con la notificación cursada este viernes, los tres quedaron formalmente alcanzados por lo dispuesto en el artículo 60 del Código Procesal Penal, que establece la comunicación de los derechos del imputado cuando no se encuentra detenido -entre ellos el derecho a designar defensor, a conocer la imputación que se le atribuye y a guardar silencio-.

En ese marco, la medida también habilita al padre del menor a intervenir activamente en el proceso, lo que incluye la posibilidad de presenciar las pericias, por ejemplo, de ambos rodados, que permanecen secuestrados con el objetivo de reconstruir la mecánica del choque.

Bastián, el niño de ochos años que sufrió un grave accidente en La Frontera

En paralelo, el fiscal Sergio García, a cargo de la causa, dispuso una serie de medidas probatorias complementarias: ordenó la intervención de personal policial para recabar testimonios de eventuales testigos presenciales, solicitó informes a la Dirección Nacional de Seguridad Vial y requirió al Municipio de Pinamar que remita la normativa y reglamentación vigente vinculada a la circulación vehicular en la zona de La Frontera.

El incidente se produjo el lunes 12 de enero en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar. Según información policial, un UTV tipo Can-Am que se desplazaba desde el interior del predio impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco, en momentos en que se desarrollaba un operativo preventivo de seguridad en la zona.

Como consecuencia del impacto, Bastián fue hallado inconsciente y con un traumatismo de gravedad, mientras que un hombre de 30 años que viajaba en el UTV sufrió lesiones en el rostro. El niño fue derivado de urgencia al principal centro de salud del partido bonaerense —el Hospital Dr. Pepe Olaechea—, donde ingresó en estado crítico.

Vistas del hospital de Pinamar, donde Bastián estuvo internado tras el incidente en La Frontera Marcelo Aguilar

De acuerdo con el parte médico, sufrió una lesión hepática severa que obligó a realizar una cirugía de emergencia pocas horas después. Durante esa intervención se le colocó un packing hepático para contener una hemorragia interna. Al día siguiente, debió ser sometido a una segunda operación debido a un cuadro de inestabilidad hemodinámica, al no lograrse un adecuado flujo sanguíneo hacia los órganos vitales.

El jueves, el niño fue trasladado a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata, luego de que el equipo médico evaluara la necesidad de continuar su tratamiento bajo atención especializada, según confirmaron entonces fuentes de la familia a LA NACION.

La derivación se realizó por vía aérea durante la tarde. La aeronave aterrizó alrededor de las 17.40 y, en menos de diez minutos, se completó el trasbordo a una ambulancia, que inició el traslado hacia el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI). El operativo contó con la participación del equipo médico que acompañó al paciente desde Pinamar y de profesionales del centro de salud marplatense que se sumaron en destino. La unidad fue escoltada por personal de la Policía bonaerense.

El menor de ocho años llegó al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata en un helicóptero de la Policía Mauro V. Rizzi

El primer informe oficial emitido por el establecimiento confirmó que en estos primeros pasos “se lo estabilizó y compensó”, lo que permitió someterlo a tomografías de cráneo, columna cervical, tórax y abdomen. Como resultado, se confirmaron “múltiples fracturas de cráneo”.

Tras esos estudios y a partir de la evaluación de los profesionales, tomó intervención el equipo de neurocirugía del HIEMI, que dispuso la colocación de una válvula para el control de la presión intracraneal, procedimiento que se realizó “sin complicaciones”, según se informó oficialmente.

Este viernes, Bastián volvió a ser intervenido quirúrgicamente —por cuarta vez desde su internación—. Según el parte médico, alrededor del mediodía el paciente salió del quirófano luego de que los cirujanos pudieran evaluar en profundidad su cuadro clínico y proceder al cierre del abdomen, la región más comprometida y sobre la que ya se habían efectuado dos operaciones previas en el Hospital Municipal de Pinamar. El informe oficial indicó que el niño permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado, y bajo estricta vigilancia médica a la espera de una evolución favorable.