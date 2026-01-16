Matías Morla representará al papá de Bastián en la causa que investiga el choque en La Frontera de Pinamar

El abogado Matías Morla asumirá la representación legal de Maximiliano Jeréz, el padre de Bastián, en la causa que investiga el choque ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, según confirmaron fuentes de su estudio a LA NACION. La designación se produjo el mismo día en que Jeréz fue notificado de su imputación por el delito de lesiones culposas.

La incorporación del letrado se da en el marco de la notificación cursada este viernes, que dejó al padre del menor alcanzado por lo dispuesto en el artículo 60 del Código Procesal Penal, lo que le garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa. En ese contexto, la defensa podrá participar activamente de las medidas de prueba, incluidas las pericias técnicas sobre los vehículos involucrados en el siniestro.

La trayectoria de Morla combina trabajo en tribunales, estrategia procesal en investigaciones sensibles y una fuerte visibilidad mediática, especialmente a partir de su vínculo profesional con Diego Armando Maradona en los últimos años de vida del exfutbolista.

Bastián, el pequeño de ocho años que sufrió choque en La Frontera de Pinamar Facebook

Alcanzó notoriedad nacional al desempeñarse como asesor legal, apoderado y representante de Diego Armando Maradona en distintos frentes judiciales y comerciales. En ese rol intervino en contratos, derechos de imagen, marcas y acuerdos de explotación, además de acompañar al astro en otros conflictos legales. Esa cercanía profesional lo colocó en el centro del escenario judicial tras la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y derivó en su involucramiento en algunas de las causas más sensibles surgidas a partir de ese hecho.

En particular, Morla quedó involucrado en un expediente iniciado a partir de denuncias vinculadas al manejo de derechos comerciales y marcas asociadas al exfutbolista. En la causa intervienen como querellantes Jana Maradona —representada por los abogados Félix Linfante y Marcel D’Angelo— y Diego Armando y Diego Fernando Maradona, otros dos hijos del Diez. En una primera etapa del proceso, Morla y los demás imputados habían sido sobreseídos, pero esa decisión fue apelada y posteriormente revertida.

Durante su declaración indagatoria, realizada en abril pasado ante la jueza en lo criminal y correccional Rita Acosta, Morla —representado entonces por los abogados Mauricio D’Alessandro y Rafael Cúneo Libarona— presentó un extenso descargo para explicar la cesión de la denominada “marca Maradona” a las hermanas del exfutbolista. Su defensa sostuvo que esa transferencia respondió a un pedido expreso de Maradona, que no implicó beneficio económico para el abogado y que se encontraba debidamente documentada.

El abogado Matías Morla representará al padre del niño de ocho años que se accidentó en La Frontera de Pinamar TOMAS CUESTA - AFP

Meses después, a fines de diciembre, el abogado y su cuñado, Maximiliano Pomargo, fueron procesados como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta, mientras que las hermanas de Maradona quedaron imputadas como partícipes necesarias.

El procesamiento fue confirmado por la Cámara, que rechazó los planteos defensivos y sostuvo que no podía suplirse la falta de un testamento válido a partir de supuestos encargos verbales atribuidos al exjugador, al considerar que esa interpretación colisionaba con los principios del derecho sucesorio.

El choque y la salud de Bastián

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar. Un UTV tipo Can-Am impactó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok blanca mientras se desarrollaba un operativo preventivo de seguridad en la zona, según información policial.

Como consecuencia del choque, Bastián fue encontrado inconsciente y con un traumatismo grave, mientras que otro ocupante del UTV, de 30 años, sufrió lesiones en el rostro.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Pepe Olaechea, donde ingresó en estado crítico y fue sometido a una cirugía de emergencia por una lesión hepática severa, que obligó a colocar un packing para contener una hemorragia interna. Al día siguiente, debió ser intervenido nuevamente por inestabilidad hemodinámica.

El jueves, tras evaluar la complejidad del cuadro, el equipo médico resolvió su traslado a Mar del Plata. La derivación se realizó por vía aérea durante la tarde y, tras un rápido transbordo a una ambulancia escoltada por la Policía bonaerense, el menor ingresó al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI). Allí fue estabilizado y sometido a estudios que confirmaron múltiples fracturas de cráneo, por lo que intervino el equipo de neurocirugía para colocar una válvula de control de la presión intracraneal.

Este viernes, Bastián fue operado por cuarta vez desde su internación, en una intervención destinada a evaluar su evolución general y cerrar el abdomen, la zona más comprometida. Según el último parte médico, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado y bajo estricta vigilancia a la espera de una evolución favorable.