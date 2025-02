Cómo ver la alineación de los siete planetas de este 28 de febrero

Esta última noche de febrero se anuncia otra gran alineación planetaria como la de finales de enero. ¿Dónde encontrar a nuestros vecinos del sistema solar en estas noches cálidas? ¿Por qué vale la pena mirar para arriba hoy? Eso y algunas historias más que se encuentran entre las estrellas, en este relato astronómico.

Para aprovechar esta noche y muchas otras más, un poco de contexto sobre la observación a simple vista de nuestro vecindario cósmico. ¿Hasta dónde ven nuestros ojos?

En planetas, podemos observar hasta Saturno, a unos 1500 millones de kilómetros, dependiendo de donde esté en ese momento él y nosotros. Recordemos que una condición para ser considerado un planeta es no tener luz propia, por eso solo los vemos reflejar los rayos del Sol (como la Luna). Por eso, al estar más distantes aún, no llegamos a ver nunca a Neptuno y Urano (este último solo en condiciones extraordinarias, en lugares de cielos impecables y con un brillo muy tenue). En la práctica, hasta Saturno, el planeta de los anillos, es hasta donde podemos ver cada noche. Pero no todas las noches.

Detalle de lo que será imperceptible antes de las 20 horas Stellarium

Puede pasar que el planeta se ubique en nuestro cielo al mismo tiempo que el Sol, por lo que no será visible o al menos no fácilmente. La otra circunstancia es que aparezca en el firmamento antes del amanecer y usted ya esté durmiendo. Por lo cual los planetas “fáciles” de encontrar son los que brillan luego del atardecer.

¿Cuáles se pueden ver? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Cuáles se pueden ver hoy? Venus al atardecer, muy bajo y brillante en el horizonte oeste, que se ocultará poco después de las 20 horas. Júpiter bien alto y brillante hacia el norte. Y Marte rojo y apenas más tenue y bajo cruzando de este a norte. ¿Qué pasa con el resto?

Mercurio y Saturno técnicamente hoy se pueden ver pero… estarán muy bajos en el horizonte oeste luego de la puesta del Sol, y como son planetas de brillo tenue (Saturno por lejano y Mercurio por pequeño), será casi imposible verlos entre el resplandor del ocaso. ¿Por qué casi imposible? Porque depende de varios factores: la situación atmosférica, la agudeza visual del observador y su habilidad para encontrar estos planetas sin referencia de las estrellas. En sí, que en la práctica no se verán. ¿Qué nos queda?

Así se verá el cielo hoy antes de las 20 Stellarium

Urano y Neptuno sí estarán en el cielo nocturno, se puede ver, pero… con telescopio. Neptuno medio que imposible hoy porque estará bajo en el horizonte oeste ocultándose temprano y es tenue aún con buenos telescopios. Urano se encontrará un poco más alto y será más accesible para los aficionados a la astronomía instrumental. Entonces, quizás hayan leído o escuchado de siete planetas. ¿Qué pasa con eso hoy?

Ocho planetas

El sistema solar tiene ocho planetas (sí, eran nueve pero en el 2006 a Plutón lo sacaron de categoría, paso a ser: planeta enano). De esos ocho, nosotros pisamos uno, así que la única forma de verlo en el cielo es tomar mucha distancia, por ejemplo, viajar a la Luna. Como dato: desde la Luna, la Tierra se ve cuatro veces más grande que lo que se ve la Luna desde la Tierra. Dichosos los 21 humanos que pudieron contemplar ese espectáculo. Volviendo a los planetas observables, de los siete que se menciona, que son todos excepto el nuestro, si bien los siete estarán en el cielo al atardecer: Mercurio y Saturno no se ven por el resplandor del Sol, Urano y Neptuno no se ven a simple vista. Venus se verá un ratito, y nos quedan para disfrutar, al menos hasta la media noche: Júpiter y Marte.

El planeta más grande del sistema solar, Júpiter y el más rojo, Marte. ¿Qué podemos descubrir en ellos? Del gigante hablamos mucho en esta nota a principio de año, contando sobre Júpiter, sus cuatro enormes lunas y la obra de William Shakespeare. Podemos agregar que estas lunas se pueden observar con binoculares y hoy (y estas semanas) es una muy buena ocasión. Y de Marte relatamos su conexión con Ray Bradbury y Elon Musk hace unos días y hoy podemos destacar que su marcada coloración rojiza es producto del óxido de hierro que recubre toda su superficie. Vamos, que ver a Marte es como observar una gran tuerca oxidada flotando en el espacio.

¿Se verá lo mismo en los siguientes días? Sí, porque lo que se ve bien son dos planetas, o dos planetas “y medio” contando esos minutos de Venus en el firmamento. ¿Por qué verlos hoy? Se pueden argumentar varios motivos: porque podemos, porque descubrir parte del sistema solar entre las estrellas siempre es hermoso, porque las noches cálidas invitan a salir, y quizá lo más valioso, porque podemos compartirlo.

Ver a Venus, a Júpiter o incluso más allá y descubrir nuevos nombres de estrellas. Toda la información está en nuestros bolsillos, en cualquier aplicación gratuita de celular se puede descubrir el universo. Quizá, si el universo tiene algún sentido, es compartirlo. Porque las estrellas dicen que los verdaderamente fugaces somos nosotros, y la vida es demasiado corta como para no salir a buscar planetas juntos.

Ezequiel Brahim

