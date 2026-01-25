Trenes del AMBA: cuándo vuelve a hacer el recorrido completo la línea Mitre

El Tren Mitre volverá a operar con su recorrido completo y con acceso directo a la terminal de Retiro a partir del próximo 28 de febrero, según los plazos técnicos fijados por la empresa estatal Trenes Argentinos. Desde el pasado 10 de enero, el servicio se encuentra con un diagrama diferente debido a un plan de inversión en infraestructura que afecta la conexión de los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre, obligando a miles de usuarios a adaptar sus rutinas diarias.

La interrupción, que sumará casi 50 días en total, es parte de la “Emergencia Ferroviaria” declarada por el gobierno nacional, y aprovecha la disminución de la afluencia de pasajeros durante la temporada de vacaciones de verano para minimizar el impacto. Los trabajos se centran en la reparación del trazado y la modernización de los sistemas de seguridad, crucial para garantizar la operación futura del servicio ferroviario.

La larga interrupción del servicio completo se debe a un plan de renovación de la infraestructura (Foto: @infotrenmitre)

En la actualidad, el ramal Tigre mantiene una interrupción total, impidiendo la circulación de sus unidades por las vías. Por su parte, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionan de manera limitada entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin poder arribar a Retiro. Esta restricción se debe a la modernización del sistema de señalamiento en la terminal, una tarea que requiere un corte completo de energía por motivos de seguridad e imposibilita el acceso de las formaciones a la cabecera.

La necesidad de estas obras de renovación ferroviaria radica en la antigüedad y el avanzado desgaste de la infraestructura. Vías y durmientes en los sectores intervenidos superan los 40 años de antigüedad, lo que obligaba a los trenes a circular a baja velocidad para evitar descarrilamientos y accidentes operativos. Ante esta realidad, las autoridades de Trenes Argentinos explicaron que las metas centrales del proyecto son garantizar la seguridad operativa de los trenes, aumentar la velocidad de circulación en los tramos renovados y, fundamentalmente, reemplazar una infraestructura obsoleta que ya no admite reparaciones menores ni “parches”.

Las especificaciones técnicas del proyecto son extensas y abarcan varios puntos críticos. En el ramal Tigre, las cuadrillas están renovando 7700 metros de vías, particularmente en el tendido entre la calle Crisólogo Larralde y Laprida, así como en el tramo desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco, donde las tareas también causaron interrupciones del servicio. El plan contempla, además, mejoras integrales en el cuadro de la estación Vicente López, la intervención en puentes clave de la traza y la renovación completa del sistema de tercer riel, esencial para la alimentación eléctrica de las formaciones. Simultáneamente, la estación Retiro concentra otra parte fundamental de las reformas tecnológicas, donde técnicos desinstalan el centenario sistema de señales para dar lugar a una nueva infraestructura de última generación.

El plan apunta a hacer una renovación completa de un tramo considerable de las vías (Foto: @infotrenmitre)

Ante la afectación del servicio, Trenes Argentinos detalló una serie de alternativas de transporte público para los usuarios. Para quienes utilizan el ramal Tigre, se sugieren colectivos como el 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343; además de las líneas C y D de subte y el Tren de la Costa. Los usuarios del ramal Suárez pueden optar por colectivos que incluyen el 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 343, 670, 78B, 87A y 670G, o la Línea Belgrano Norte (LBN) como alternativa ferroviaria. Finalmente, para los tramos del ramal Mitre que no conectan con Retiro, las opciones incluyen colectivos como el 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21, 71, combinaciones de subtes (C, D, E, B) y el Tren de la Costa para conexiones.