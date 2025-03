Con actividad mínima y equipamiento destruido: así está hoy el hospital Penna de Bahía Blanca tras la inundación

Una de las postales más difundidas en redes tras el temporal que azotó a Bahía Blanca fueron las imágenes de las médicas y enfermeras del Hospital Interzonal de Agudos Dr. José Penna con el agua hasta las rodillas, sacando de sus incubadoras y cunas a los cinco bebés internados en el área de Neonatología. Las fotos y los videos de esta situación crítica, registrados el viernes pasado, reflejan solo una de las problemáticas que debió enfrentar el personal y los pacientes de esta institución en los últimos días.

En el hospital solo funciona la guardia Mauro V. Rizzi

Durante unos días, estuvo sin luz. El edificio tiene generador, destacan las fuentes internas consultadas, pero en medio del temporal y la posterior inundación de la institución, el equipo dejó de funcionar. Frente a este escenario, fueron trasladados a otros centros médicos, además de los bebés, los adultos internados en terapia intensiva y un niño que estaba en este servicio.

El área de terapia intensiva del hospital Penna durante la inundación Redes

El traslado fue complicado y largo: “Yo viajé con los dos bebés más chiquitos. Salimos del hospital en el auto particular del jefe de servicio. No pudimos avanzar por el agua. Cambiamos a una ambulancia, tampoco pudimos avanzar. Terminamos en una camioneta del Ejército. Ningún bebé estuvo en riesgo, ninguno tenía respirador”, cuenta la neonatóloga Mariana Calahorra, quien actualmente se encuentra cuidando a los bebés trasladados en el hospital donde fueron acogidos.

Según informaron médicos consultados, hoy el hospital Penna está funcionando con una guardia mínima, y se están realizando algunos controles de recién nacidos sanos. Tiene luz gracias a que se logró que vuelva a funcionar el generador. En tanto, aún no se sabe cuándo podrán volver a funcionar la terapia intensiva, el quirófano, el laboratorio y el área de neonatología. “Son sectores que tienen una aparatología importante, en donde se requiere enchufar muchísimas cosas”, destaca Calahorra.

Día a día, el hospital suspende las cirugías agendadas para estos días, que comienzan a acumularse cada vez más, y que aún no tienen fecha ya que no se sabe cuándo van a poder realizarse, destacan fuentes consultadas. El lunes, a tres días del temporal, en las salas donde quedaba agua, barro y desechos, todavía había un olor penetrante, mezcla de mar con basura. La limpieza fue ardua y requirió varias jornadas enteras de trabajo: no solo hubo que sacar el agua, sino juntar y tirar la basura que se acumuló en las salas hospitalarias y posteriormente desinfectar todo el edificio. La inundación afectó especialmente a los servicios que funcionan en el subsuelo del edificio, como el de Neonatología. A su vez, tras el temporal, las ambulancias quedaron atrapadas en el estacionamiento, con el agua a la altura de las luces delanteras.

“Hoy el hospital esta absolutamente limpio. La gente estuvo trabajando 24-7 los últimos días: médicos, enfermeros, voluntarios y personal de limpieza y administración. Esta impoluto”, destaca Calahorra. Por la inundación, según pudo saber LA NACIÓN, el centro médico sufrió daños de equipos electrónicos, así como también de mobiliarios que quedaron destruidos.

Durante días, trabajaron para limpiar el hospital Mauro V. Rizzi

Colecta para el hospital

Ante la necesidad económica que enfrenta el Penna, su Asociación Cooperadora lanzó una campaña solidaria pidiendo colaboraciones económicas. “Toda ayuda suma”, escribieron en sus redes, en una publicación en la que compartieron los datos bancarios, entre ellos, el alias: CONO.NECTAR.GALERA.

En medio de la crisis generalizada que vive Bahía Blanca, el gobierno nacional transfirió a la ciudad 10.000 millones de pesos. Desde el Ministerio de Salud de la provincia criticaron el monto. “A mano alzada, se necesitan entre 20.000 y 22.000 millones de pesos para volver al hospital [Penna] como estaba”, dijo el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y sumó: “El aporte de Nación no llega ni a cubrir la mitad de lo que se necesita para recuperar el Hospital Penna”. El gobierno nacional, en tanto, dijo que el plan de reconstrucción corresponde a provincia y al municipio.

La colecta que encabeza la Asociación Cooperadora del Hospital Penna

María Nöllmann Por

Temas Inundaciones