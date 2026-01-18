Con o sin prepaga: Recupero de fondos y atención universal, la apuesta inédita de una provincia para su sistema de salud

MENDOZA.- Esta provincia vuelve a dar la nota con una jugada inédita en el país en materia sanitaria: compra ambulancias e insumos con los fondos cobrados a los pacientes extranjeros y a quienes cuentan con obra social, al tiempo que abrirá el primer hospital bajo un sistema de gestión mixto de la Argentina.

La adquisición de movilidad y equipamiento se realiza con el programa Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal). En cuanto al nuevo efector público-privado, ubicado en Luján de Cuyo, que pasó décadas esperando el avance de obras y su inauguración, funcionará con consultorios externos y guardia, para luego enfocarse en la infraestructura de alta complejidad. Ya se dio el primer paso, y en febrero próximo comenzará a brindar atención a quienes lo necesiten: ciudadanos con y sin cobertura médica.

En los últimos días, el gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, presentaron ocho ambulancias de alta complejidad que fortalecen el sistema de emergencias de Mendoza, adquiridas íntegramente con fondos del Reforsal, recuperados del propio sistema de salud. Dos de los nuevos vehículos están adaptados para el traslado y la atención de personas con obesidad mórbida, una prestación inédita en la provincia.

“Mendoza da un paso importante en términos de equidad y calidad de atención. Los hospitales públicos de Mendoza atienden a muchas obras sociales que no cuentan con efectores propios para cubrir gran parte de las prestaciones. La incorporación de estos vehículos es un orgullo para la provincia y también para nuestro gobierno, porque estamos ampliando cada vez más la cobertura”, expresó Cornejo. Y agregó: “Estamos cobrando los servicios a las obras sociales y también a los extranjeros que se atienden o sufren accidentes en el sistema público. Todo lo que se recauda a través del Reforsal vuelve al sistema de salud. Con esos fondos, el año pasado compramos 12 ambulancias y ahora estamos incorporando ocho más”.

Santilli y Cornejo, junto con autoridades sanitarias de Mendoza, recorrieron el Hospital de Luján de Cuyo

Las 20 ambulancias adquiridas con fondos del Reforsal fortalecerán las 22 unidades que ya tenía el Servicio de Emergencias Coordinado. Además, cuentan con mejor equipamiento, con tecnología de última generación, equipos de trauma y prestaciones que las ambulancias anteriores no poseían.

Política sanitaria

Asimismo, el ministro de Salud puso el foco en la continuidad de la política sanitaria impulsada por el Ejecutivo local: “Para esta misma fecha del año pasado contábamos con 22 ambulancias; durante 2024 compramos 12 y ahora sumamos estas ocho, todas equipadas con la máxima tecnología disponible en el mercado”.

El funcionario destacó que las ocho ambulancias fueron adquiridas íntegramente con fondos del Reforsal, con una inversión de más de $1.300 millones. El año pasado el Reforsal recaudó más de $17.000 millones, y con menos del 10% de esos recursos se realizó esta inversión estratégica para el sistema público mendocino. Se trata de recursos que el gobierno provincial reinvierte de manera directa en equipamiento, insumos y mejoras para el sistema sanitario.

“Estamos dejando atrás un modelo ineficiente para entrar en un círculo virtuoso, donde se recuperan recursos de las obras sociales y de los extranjeros que utilizan el sistema público, y se reinvierten directamente en mejorar la atención de los mendocinos, como en este caso, con ambulancias que fortalecen el sistema de emergencias de la provincia”, sumó Montero.

En cuanto al hospital lujanino, se trata del primero del país con gestión pública y administración privada, integrado plenamente al sistema sanitario provincial. La puesta en marcha será por etapas y permitirá ampliar el acceso a la salud para personas con y sin obra social. En la última semana, Cornejo, junto con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, encabezó el anuncio del inicio de funcionamiento de la primera fase de una obra largamente esperada por la comunidad, con dilaciones, anuncios y promesas, que comenzará a brindar atención desde el domingo 1° de febrero.

Las nuevas ambulancias que Mendoza sumó a su flota por el sistema de recupero de prestaciones sanitarias en los nosocomios provinciales

El mandatario puso en valor el carácter innovador del proyecto y el proceso de transformación que viene impulsando la provincia. “La salud pública es una de las funciones sustantivas del Estado provincial, junto con la educación y la seguridad. En Mendoza nos hemos propuesto una reforma integral del sistema, con alta institucionalidad, porque administrar la salud es uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy los Estados en todo el mundo”, señaló Cornejo, haciendo hincapié en que el nuevo hospital forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la eficiencia, ampliar prestaciones y garantizar el acceso universal.

“Este hospital va a atender tanto a personas sin obra social como a quienes sí la tienen. Está integrado al sistema público, a la historia clínica digital y a la aplicación Mendoza por Mí”, sostuvo el gobernador, con el compromiso de brindar más y mejores servicios al menor costo posible, en un contexto económico complejo.

El Hospital de Luján de Cuyo funcionará con un esquema de complementación público-privada: es un hospital público, financiado y controlado por el Estado provincial, pero gestionado por una empresa privada adjudicataria, que asume la administración operativa y la inversión comprometida. La concesión fue otorgada por 15 años, con una inversión superior a $5.100 millones, a la firma Hogar Salud, del Grupo Olmos, presidido por Raúl Olmos.

Cornejo remarcó que se trata de una experiencia inédita en el país: “Es una innovación que no se ha hecho antes en la Argentina. El Estado controla, define reglas claras y garantiza el acceso; el privado optimiza recursos, invierte y gestiona con eficiencia. Si funciona bien, es un camino que muestra que se pueden hacer reformas profundas con seriedad y responsabilidad”.

En tanto, el ministro Montero dio su visión del paso que da la provincia en materia sanitaria: “Este va a ser siempre un hospital público. No se entrega la llave del hospital, se trata de una gestión privada sobre un servicio público, con el objetivo central de llevar más servicios de salud a los lujaninos”.

Turnos y prestaciones

Al confirmar la apertura para el próximo mes, el funcionario indicó que contempla el funcionamiento de consultorios externos con turnos programados en especialidades como pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología y traumatología, entre otras. Los turnos podrán solicitarse por la aplicación Mendoza por Mí y la línea 148 para quienes no tengan obra social, mientras que las personas con cobertura podrán gestionarlos mediante los mecanismos que disponga la concesionaria.

Desde el 15 de febrero, se habilitará una segunda etapa, con atención de demanda espontánea de baja y media complejidad, que funcionará de 8 a 20, permitiendo atender consultas frecuentes como fiebre, cuadros gastrointestinales, traumatismos leves o heridas.

Por su parte, el proceso de ampliación se extenderá durante 18 meses, período en el que se avanzará con la obra civil para incorporar quirófanos, internación, laboratorio, servicios de imágenes y nuevas especialidades, hasta completar el hospital en su totalidad. “Ningún paciente va a pagar. En el caso de quienes no tengan cobertura, la provincia financia las prestaciones; y en el caso de quienes sí la tengan, se factura a la obra social correspondiente”, remarcó Montero.

El gobernador Cornejo; Raúl Olmos, presidente del grupo Olmos, y Olga Aguilera, presidenta de Hogar Salud, en la firma de un convenio

De acuerdo con el contrato, se prevé que entre el 40% y el 60% de la capacidad del hospital esté destinada a pacientes con cobertura pública exclusiva, con financiamiento provincial a través del sistema de pago por servicio, utilizando como referencia el nomenclador del Reforsal. El cumplimiento del contrato será fiscalizado por una Unidad Técnica de Control que evaluará calidad, plazos y gestión.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, ponderó la puesta en marcha del hospital como una respuesta a una demanda histórica del departamento: “Este era probablemente el reclamo más importante de Luján. Fueron muchos años de frustraciones y promesas incumplidas. Hoy estamos anunciando que el hospital empieza a funcionar y esa es la mejor manera de recompensar el esfuerzo de los vecinos”.