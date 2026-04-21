Javier Milei regresa mañana al país; comienzan los cortes de calles por el show porteño de Franco Colapinto

Milei termina su visita a Israel y mañana regresa al país. El Presidente participará en la celebración por el 78 aniversario de la independencia de Israel y se convertirá en el primer líder extranjero en llevar una de las antorchas por las doce tribus. La agenda incluye un encuentro con rabinos y la visita a la Iglesia del Santo Sepulcro. Tiene previsto llegar a Argentina mañana antes del mediodía.

Comienzan los cortes en calles y avenidas por el Road Show de Colapinto. La exhibición con un auto de Fórmula 1 en la ciudad de Buenos Aires implica un amplio operativo de tránsito en Palermo. Habrá cortes programados desde mañana hasta el miércoles de la próxima semana: las restricciones se deben al montaje del circuito urbano y de las estructuras para el show, que será este domingo.

Último adiós a Luis Brandoni. Con una ceremonia muy emotiva y gran reconocimiento popular, se realizó el velatorio en la Legislatura porteña, donde colegas, amigos y público le rindieron homenaje. La despedida final será hoy en el panteón de la Asociación de Actores del Cementerio de la Chacarita.

J. D. Vance viaja a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones, pero Irán no confirmó si va a participar. El vicepresidente de Estados Unidos encabeza la delegación que visitará Islamabad para intentar destrabar el conflicto. Pero los ataques cruzados en el Golfo Pérsico durante el fin de semana tensaron nuevamente la situación. Mañana vence la tregua y aumenta la incertidumbre sobre el acuerdo de paz entre ambos países.

Nueva audiencia en el juicio por la muerte de Maradona. Gianinna, una de las hijas del 10, será testigo hoy en el proceso donde se investigan las responsabilidades penales de los siete acusados por la muerte de su padre. Su declaración estaba prevista para el jueves pasado, pero Leopoldo Luque, uno de los acusados, solicitó declarar y tuvo que posponerse hasta hoy. Además, está previsto que declare el comisario Farias, el primero en ingresar a la vivienda donde murió Maradona, y el médico que firmó el acta de muerte.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.