Paro de ATE: qué se sabe de la movilización a Aeroparque y en los aeropuertos de este martes 21 de abril

ATE ANAC llevará a cabo un paro nacional y una movilización a Aeroparque y a otros aeropuertos este martes 21 de abril. Se trata de los controladores terrestres nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil quienes hacen un reclamo salarial tras el último fracaso paritario en las negociaciones con el Gobierno. Esta medida de fuerza impactará en la operatoria aérea de la Argentina durante toda la jornada.

Este lunes a la mañana, Rodolfo Aguiar, el Secretario General de ATE Nacional, ratificó que mañana el gremio de los trabajadores estatales llevarán a cabo la medida de fuerza y movilizaciones. “Mañana paro de ATE con protestas en aeropuertos y no descartan bloquearlos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va terminar cortando a ellos”, escribió en un tuit donde apuntó contra el Gobierno. En ese sentido, señaló que la administración de Javier Milei “no dio una sola señal que permita pensar que va a reabrir las paritarias” y que “no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”. Dado que “se agotaron todas las instancias”, se decidió en “profundizar todas las medidas de fuerza”.

El comunicado que ratifica el paro de ATE ANAC este martes que compartió Rodolfo Aguilar en X X

Junto al posteo de X, Aguiar compartió un comunicado del Consejo Directivo Nacional de ATE que detalla que se llevará a cabo “una jornada nacional de lucha y protesta con paros, concentraciones, acciones públicas y movilizaciones en toda la administración pública nacional, pública y municipales” este martes.

El miércoles pasado la Coordinación Nacional de ATE en la ANAC confirmó que “se sumará al paro establecido por el sindicato a nivel nacional”. A su vez, subrayó que “profundizará su Plan de Lucha ante la falta de voluntad política para resolver el conflicto salarial en el sector”.

Respecto de la marcha hacia Aeroparque, la concentración arrancará a las 12 del martes desde la avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero.

ATE anunció una movilización a Aeroparque en el contexto de un paro aéro nacional Instagram

Qué reclama ATE ANAC con el paro aéreo

Se trata de un reclamo salarial que llevan adelante los trabajadores de ATE ANAC, quienes advirtieron el miércoles pasado que el Gobierno “no tiene voluntad política para resolver el conflicto en el sector que sostiene el funcionamiento del sistema aeronáutico”. “El Gobierno no cumplió con la conciliación obligatoria. Avanzaremos con las medidas de fuerza, ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro Plan de Lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Durante este proceso quedó en evidencia que el Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto sino, una vez más, perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”, expresaron.

Dado que se cumplió el plazo de la conciliación obligatoria que fue dictada luego de que ATE había informado una medida de fuerza el pasado marzo, el sindicato señaló que el Gobierno “intentó cercenar con una normativa para impedir el derecho a la protesta”, incluso cuando el gremio acató la medida. Es por ello que retoma “el camino de la lucha” para lograr una solución a los reclamos en la ANAC. Entre ellos, se incluye el pedido de que se cumpla el acuerdo de pago de una suma no remunerativa y que la misma sea actualizada según la última paritaria.

El reclamo de ATE ANAC en el paro nacional ATE

“Desde nuestra organización hemos sostenido en todo momento el espíritu de diálogo y conciliación, cumpliendo con cada una de las instancias y evitando profundizar el conflicto. Sin embargo, del otro lado no hubo voluntad política alguna de encontrar soluciones”, remarcaron desde ATE ANAC.

Según el comunicado que compartió Aguiar en X, estas son las demandas de ATE en el paro aéreo nacional de este 21 de abril: