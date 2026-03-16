Con vistas privilegiadas y cada vez más elegida, Laguna Esmeralda vuelve a quedar bajo alerta tras la muerte de un turista

La ruta hacia Laguna Esmeralda, aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, es planteada en el sector turístico como accesible para un público general. Nueve kilómetros de ida y vuelta desde la ruta 3, con un desnivel de 220 metros, no es precisamente un camino complicado a primera vista. Y, a pesar de ello, hoy las autoridades fueguinas dieron a conocer que un turista estadounidense de 37 años que había salido a ese recorrido el jueves fue encontrado muerto ayer por la tarde.

Sean Christopher Bartel había salido del inmueble donde residía de manera temporal, ubicado en Lirios de los Valles al 1600, en el barrio Andorra, y desde entonces no hubo más noticias sobre su paradero. Una cámara de seguridad del hospedaje lo captó a las 8 de la mañana cuando se retiraba del lugar. No tenía vestimenta apropiada para una excursión o trekking en zona suburbana. De acuerdo con los medios locales, había llegado a la capital fueguina días antes para realizar turismo y viajaba solo.

En diálogo con LA NACION, Julio Lovece, exsecretario de Turismo en Tierra del Fuego desde 1990 hasta 2008, recuerda que en la zona hubo tragedias parecidas en el pasado, pero no con mucha frecuencia. Sobre el caso de Laguna Esmeralda en particular no se atreve a hablar porque lleva tiempo fuera del sector y de los senderos, aunque asegura que es una caminata de mediana dificultad. Pero mucha gente sigue por las ramas de la ruta y ahí se agrega más dificultad. “Por lo que me han dicho, es una ruta muy concurrida”, comenta y explica que, para este caso, seguramente se tomarán medidas especiales. Resalta también que ha habido un aumento en el número de accidentes.

Trekking a Laguna Esmeralda

“Hay rescates permanentemente en esta temporada. No solo en ese sendero, sino en todos los que están alrededor de Ushuaia. Es algo que ha crecido muchísimo en los últimos años por el aumento del turismo, pero también por la irresponsabilidad de la gente que visita estos senderos. Muchos no están preparados físicamente y no se informan antes de salir a sitios con un nivel de dificultad media o alta. También hay mucha gente que no usa ropa y calzado adecuados y acá podés salir con un día soleado y a la media hora está nevando”, comentó el exsecretario.

En enero pasado, personal del Grupo Especializado en Alta Montaña “Ushuaia” asistió a una mujer mayor de edad, quien sufrió una lesión mientras realizaba una excursión por uno de los senderos de la reserva natural. Unos meses antes, en octubre pasado, este grupo realizó un rastrillaje en medio de la noche para localizar a un ciudadano que se había separado del conjunto de personas con las que hacía una incursión. Luego de ser encontrado, los funcionarios le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital local para que le realizaran los estudios complementarios.

Un estudio publicado en 2023 de la Universidad de La Plata sobre el comportamiento de visitantes en el sendero Laguna Esmeralda, Ushuaia, concluyó que, en un total de 330 personas relevadas, casi el 60% asistía al sitio sin ningún tipo de elementos como bastones, cámara, celular o mochila. Más de un tercio de ellos asistía con ropa urbana y no especializada, y otro tercio con ropa deportiva. Los menos son los que tenían vestuario técnico especializado.

En Ushuaia hay trekkings para todos los niveles: desde caminatas suaves en reservas urbanas, como Bahía Encerrada o Playa Larga; intermedias como la Laguna Turquesa; hasta exigentes como la Laguna del Caminante o el Glaciar Vinciguerra y Laguna de los Témpanos.

Ushuaia, camino a Laguna Esmeralda, Tierra del Fuego. Mauro V. Rizzi

También se destacan los recorridos del Parque Nacional Tierra del Fuego y los senderos cercanos al Paso Garibaldi, como Laguna de los Perros o Laguna Fiel. Cerca de Ushuaia se pueden recorrer los paisajes del Valle de Tierra Mayor y la Reserva Natural Martial, cada uno con varios senderos como el de la Laguna Esmeralda y el sendero del Glaciar Martial, que pueden ser recorridos con el acompañamiento de guías especializados.

Lovece explica que no solo es el grado de dificultad, sino la preparación que estas personas deben tener. “Suele ocurrir que mucha gente decide hacer este tipo de caminatas sin preparación ni conocimiento del lugar. Ushuaia es un lugar extremo, con un tiempo muy inestable”, advierte y añade: “Lo primero que recomendamos es preparación física, vestimenta, tratar de no salir solo y tener algún tipo de comunicación, avisar a alguien que salís, a dónde y a qué hora”. Según el estudio de la Universidad de La Plata, casi el 50% de las personas van en grupos de dos, un 10% va solo y otro 20% va en grupos de entre tres y cuatro. Las autoridades de turismo advierten en su portal oficial que, si bien es un sendero de dificultad media, se recomienda contratar una agencia especializada para mayor seguridad.

Un turista estadounidense salió de su hospedaje en Ushuaia y se perdió su rastro: fue hallado muerto captura de redes