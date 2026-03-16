Encontraron muerto a un turista de Estados Unidos que era buscado hace cuatro días en Ushuaia
Una cámara de seguridad del hospedaje lo captó a las 8 de la mañana del jueves cuando se retiraba del lugar; lo encontraron en el sendero que conduce a Laguna Esmeralda, uno de los circuitos de trekking más conocidos de la provincia
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Un turista estadounidense de 37 años fue hallado muerto este domingo en las cercanías del frecuentado sendero Laguna Esmeralda, en Ushuaia, uno de los circuitos de trekking más conocidos de esa zona de Tierra del Fuego. El hombre era buscado por la Policía provincial desde el jueves, cuando salió de su lugar de hospedaje y su rastro se perdió.
Según el medio local Radio Fueguina, Sean Christopher Bartel había salido del inmueble donde residía de manera temporal, ubicado en Lirios de los Valles al 1600, en el barrio Andorra, y desde entonces no hubo más noticias sobre su paradero. Una cámara de seguridad del hospedaje lo captó a las 8 de la mañana cuando se retiraba del lugar. No tenía vestimenta apropiada para una excursión o trekking en zona suburbana. De acuerdo con los medios locales, había llegado a la capital fueguina días antes para realizar turismo y viajaba solo.
En la búsqueda del hombre intervino la Comisaría Primera, que difundió los datos para pedir noticias sobre el turista. La primera pista del estadounidense llegó a través de una agencia de alquiler de autos. El miércoles 11, Bartel había retirado un Toyota Etios blanco, rodado que finalmente fue hallado en el estacionamiento cercano al camino que lleva a Laguna Esmeralda y al glaciar El Ojo del Albino.
Los investigadores finalmente hallaron el cuerpo sin vida de Bartel el domingo en el sendero que conduce a Laguna Esmeralda, a unos 18 kilómetros de Ushuaia, uno de los circuitos de trekking más transitados de la zona. Ahora, las autoridades judiciales y policiales iniciarán las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento del turista.
Mendoza: un turista francés murió durante una excursión en alta montaña
Días atrás, un hombre murió en Mendoza tras sufrir una descompensación durante una excursión de alta montaña en la ciudad de Tunuyán. Se trataba de un turista de origen francés que se encontraba en una zona conocida como el Cajón de Arenales, más allá del Refugio Portinari.
Este valle de escalada es un área de difícil acceso en la precordillera andina, a la que debe accederse con cierto nivel de profesionalismo en el deporte. Según informó Diario UNO, la víctima experimentó síntomas que coincidían con los de un edema pulmonar, habitual debido a las alturas en esa zona.
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