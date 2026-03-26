“Concentro toda mi energía en la búsqueda de la verdad”, dijo el padre de una de las turistas francesas asesinadas en 2011

Casi quince años después del doble crimen se mantienen misterios alrededor de las muertes de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. En este tiempo, el padre de una de las turistas francesas asesinadas en Salta impulsó una y otra vez el caso que tiene a uno de los homicidas condenado a prisión perpetua, pero conserva interrogantes sobre un ADN que aún no fue identificado. Jean-Michel Bouvier aseguró que la investigación atraviesa ahora una nueva etapa, marcada por un clima renovado de confianza, avances tecnológicos y mayor cooperación, que podría permitir esclarecer las incógnitas que dejó el proceso judicial original.

“No albergo odio ni deseos de venganza, sino que concentro toda mi energía en la búsqueda de la verdad”, aseguró.

El padre de Cassandre transmitió ese mensaje durante un encuentro organizado por Marianne, una asociación de mujeres franco-argentinas. Las socias y periodistas Silvia Fesquet y Silvina Quintans estuvieron a cargo de la entrevista. Desde su casa en Francia, Bouvier abrió el encuentro al explicar que la nueva investigación se desarrollará en un marco de cooperación reforzada, tanto a nivel local como entre Francia y la Argentina.

Jean-Michel Bouvier en el encuentro de hoy

Según sostuvo, se ha establecido una relación de confianza con el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, y con los fiscales que asumieron el año pasado un importante rol en la pesquisa. “Tenemos un marco mucho más favorable que en 2011. Mi relación con el procurador es buena, es una relación de confianza. Cuento con su palabra de que esto se llevará adelante y de que están dispuestos a abrir la investigación y a colaborar de manera muy intensa. Confío en que, junto con los cuatro fiscales a cargo, podremos avanzar hacia la verdad”, sostuvo.

El 15 de julio de 2011, Cassandre Bouvier, de 29 años, y su amiga Houria Moumni, de 24, ambas estudiantes del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona en París, ingresaron en la reserva natural de San Lorenzo, en Salta. Catorce días después, el 29 de julio, sus cuerpos fueron hallados tras haber sido víctimas de abusos, golpes y disparos.

Cassandre y Houria eran estudiantes en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona en París

En 2014, tres guías de la zona, Gustavo Lasi, Santos Clemente Vera y Daniel Vilte, llegaron a juicio por el doble crimen. Lasi fue condenado a 30 años de prisión tras comprobarse que su ADN era una de las huellas genéticas encontradas en los cuerpos de las víctimas. En 2016, a partir de su testimonio, en el que también implicó a Vera, la Justicia condenó a este último a prisión perpetua como coautor, pese a la falta de pruebas directas en su contra. El padre Cassandre nunca creyó en la culpabilidad de Vera y sostuvo que los verdaderos responsables seguían libres y habían sido encubiertos. Vera fue liberado en 2023, tras pasar once años preso. Bouvier reclamó en forma permanente la liberación de ese hombre.. Finalmente, la Corte Suprema anuló la condena. Lasi, en tanto, sigue encarcelado.

Bouvier señaló que la investigación fue incompleta e irregular, y que hubo otros implicados que nunca fueron juzgados. En esa línea, remarcó que el objetivo es construir una cooperación judicial franco-argentina más sólida que la existente hasta ahora, que permita llegar a la verdad e identificar a todos los responsables.

“La nueva investigación debe realizarse en el marco de una cooperación judicial más fuerte que la prevista en la actual convención entre ambos países. Es necesario reforzar ese vínculo para que sea más eficaz que el que existía hasta ahora”, explicó.

Actualmente Gustavo Lasi está preso Archivo

Además, destacó que el presidente francés, Emmanuel Macron, designó a una embajadora para fortalecer la cooperación en la lucha contra los femicidios. “El gobierno de Salta ha dado señales concretas de apertura. Incluso el propio embajador está al tanto: hoy mismo informé a uno de sus colaboradores que tengo una reunión el próximo 8 de abril con esta embajadora y mis abogados franceses para avanzar en esta iniciativa, que incluye un posible y muy probable viaje a Salta”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las muestras de ADN, en particular sobre los restos de perfiles genéticos masculinos hallados en los cuerpos de las víctimas, se mostró cauto sobre el posible resultado de los análisis.

“Por respeto al Estado de derecho, no me corresponde a mí ni a mis abogados comunicar en detalle la información a la que hemos accedido. Son las autoridades judiciales de Salta quienes deben hacerlo. Invito a los periodistas a consultar al procurador general sobre los avances, especialmente en lo relativo al ADN. Ellos tendrán la oportunidad de demostrar, a través de su comunicación, que harán todo lo posible para llegar a la verdad”, afirmó.

Santos Clemente Vera y su esposa, Beatriz, con Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, una de las víctimas Gentileza familia Vera

En cuanto a los avances científicos, subrayó que existen perfiles genéticos clave aún no identificados. Actualmente, hay tres ADN hallados en los hisopados de las víctimas que no corresponden a ninguna persona identificada en la causa. “Fueron los expertos franceses quienes en 2011 detectaron tres perfiles de ADN que no estaban vinculados a ninguna persona. Son lo que llamamos ADN no identificados. Si, por ejemplo, uno de esos perfiles arrojara que se trata de un hombre rubio, de ojos azules, eso abriría nuevas oportunidades de investigación para los investigadores”, contó.

Con las herramientas actuales, agregó, es posible avanzar en retratos genéticos que permitan reconstruir características físicas de los posibles agresores y así orientar nuevas líneas de investigación.

También contó que surgieron nuevas hipótesis sobre lo ocurrido. A partir del análisis de las autopsias y del estado en que fueron hallados los cuerpos, se detectó un desfasaje con la fecha estimada del crimen.

“La ausencia del nivel de descomposición esperado tras 14 días a la intemperie refuerza la hipótesis de que, quizás, podrían haber estado privadas de su libertad antes de ser asesinadas. Esos cuerpos, expuestos al aire libre, deberían haber presentado rastros de animales o un grado de descomposición distinto”, contó el padre de Cassandre en el encuentro.

Al ser consultado específicamente sobre qué había pasado con la cámara y si el celular de su hija que contenía fotos que pudieran ser relevantes para la causa, Bouvier cuestionó la interpretación original de las últimas imágenes. “El juez inicial las vinculó con el momento de la agresión, pero ella estaba en el camino de regreso; eran fotos tomadas con normalidad. Eso es el análisis de expertos franceses que sostienen que se trata de imágenes habituales del recorrido”, afirmó.

A 15 años del crimen, y pese a las dificultades que implica investigar en una “sociedad muy cerrada, donde una pequeña élite concentra el poder”, Bouvier aseguró que seguirá de cerca cada avance de la pesquisa.

Y agregó: “soy alguien fundamentalmente epicúreo, estoy enfocado en el presente y pese al dolor por el asesinato de mi hija, no albergo odio ni deseos de venganza, sino que concentro toda mi energía en la búsqueda de la verdad”.

El momento de este contacto fue particularmente emocionante para Bouvier. “Mi hija cumpliría 44 años hoy”, recordó.

El caso

Fue un turista chaqueño, Gustavo Héctor Goojo, quien encontró los cuerpos de las dos turistas francesas mientras caminaba por la zona junto a su esposa el 29 de julio de 2011. Según el registro de ingreso en la reserva, las jóvenes habían entrado el 15 de julio. Sus mochilas fueron encontradas posteriormente en el Hostal del Cerro, donde se hospedaban.

Durante años, el caso estuvo atravesado por denuncias de irregularidades en el proceso judicial y sospechas de encubrimiento, con señalamientos sobre una posible protección de los verdaderos responsables por parte de sectores del poder político y judicial en Salta. En 2014, tres guías de la zona, Gustavo Lasi, Santos Clemente Vera y Daniel Vilte, llegaron a juicio por el doble crimen. El 2 de junio de ese año, Lasi fue condenado a 30 años de prisión luego de que su ADN fuera hallado en las víctimas. En cambio, Vilte y Vera fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Lasi no solo reconoció su culpabilidad ante la Justicia, sino que también declaró que Vera, en estado de ebriedad, lo había obligado a violar a las turistas a punta de fusil. Aunque ese testimonio nunca pudo ser confirmado, resultó determinante: en 2016, el Tribunal de Impugnación de Salta revocó la absolución de Vera y lo condenó a prisión perpetua como coautor, pese a la ausencia de pruebas directas en su contra.

Vera siempre negó los hechos que se le imputaban. Desde inicio, Jean-Michel Bouvier también sostuvo su inocencia y lo defendió públicamente.

Cassandre Bouvier, en una confitería en Salta Archivo

En diciembre de 2023, la Corte Suprema, tras la intervención de Innocence Project Argentina y con el respaldo del padre de Cassandre, anuló la condena y ordenó la liberación de Vera.

En noviembre de 2025, Jean-Michel Bouvier presentó en París una denuncia para que la Justicia francesa investigue el caso. En el escrito solicitó la citación de unos 30 exfuncionarios salteños, entre integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad. El planteo sostiene que hubo “serios fallos” en la investigación argentina y que aún no se han esclarecido las verdaderas circunstancias del crimen. Además, insiste en que existen perfiles de ADN detectados por peritos franceses que nunca fueron incorporados ni analizados en profundidad por la Justicia local, lo que refuerza la hipótesis de que podría haber otros responsables.

En paralelo, la causa avanza con una revisión integral del expediente a cargo de una Unidad Fiscal Especial creada en 2025, que trabaja con un enfoque actualizado y técnicas que no existían en 2011. El equipo analiza más de 7000 fojas, reorganiza la cronología de los hechos y revisa la consistencia de las pruebas, al tiempo que incorpora nuevos peritajes, como análisis de celulares con tecnología forense moderna y estudios científicos realizados por expertos franceses que no habían sido plenamente considerados.

También se investigan posibles irregularidades de la pesquisa inicial, en un intento por detectar inconsistencias y ampliar las líneas de investigación con el objetivo de reconstruir lo ocurrido con mayor precisión.