Paraná: murieron una madre y su hija de 10 años en medio del temporal

Este sábado alrededor de las 10 hallaron el cuerpo de Chiara Barrios, tras más de 48 horas de búsqueda que movilizó a todas las fuerzas de seguridad y rescatistas de la capital entrerrianas. La niña de 10 años había desaparecido junto a su madre en la madrugada del jueves, cuando un violento temporal provocó el desborde del arroyo Las Viejas y destruyó por completo la casa donde vivía con su familia. El cadáver de la mujer fue encontrado varias horas antes.

Este hallazgo se produjo en la zona del balneario Thompson. Del operativo participaron efectivos de la policía de Entre Ríos, bomberos voluntarios, personal de defensa civil, buzos tácticos y un grupo de vecinos que colaboró de forma voluntaria.

Así buscaban a Chiara Barrios, de 10 años, desaparecida en el arroyo Las Viejas

En las primeras horas de este jueves un brutal temporal azotó a gran parte del Litoral y varias provincias del centro provocando la crecida del arroyo Las Viejas, cuyo caudal aumentó más de dos metros de altura en cuestión de minutos.

En la calle Blas Parera, pasando la intersección con Julio César Ferrarotti, se encontraba la casa de la familia Barrios. La fuerza de la corriente terminó por arrancar la estructura de la casa y la desplazó hacia el arroyo. La familia se vio sorprendida por el derrumbe mientras descansaba, sin ninguna posibilidad de reacción ante la velocidad del desastre.

Chiara Barrios fue localizada en la zona del balneario Thompson.

En medio de la correntada cuatro integrantes lograron salvarse. El padre, Miguel Barrios, y tres de sus hijos —una niña de 12 años y dos varones uno 15 y de 5— fueron rescatados por vecinos y personal policial a pocos metros del lugar donde estaba la vivienda.

Los restos de Patricia Mena fueron encontrados cerca de la orilla del arroyo

Sin embargo, Patricia Mena y su hija Chiara no pudieron salir por sus propios medios. El jueves por la tarde, pasadas las 17, los equipos de búsqueda hallaron el cuerpo sin vida de Mena en el arroyo Colorado, a unos 200 metros del punto del derrumbe, en la zona de calles Villanueva y Altman. Desde ese momento, todos los recursos se concentraron en localizar a la menor.

El operativo de búsqueda la menor

La búsqueda de Chiara se extendió durante dos jornadas marcadas por la dificultad del terreno. Los rescatistas debieron trabajar en un escenario crítico: el nivel del agua se mantuvo elevado durante el viernes y el lugar estaba repleto de barro, ramas, troncos y residuos que la tormenta había arrastrado. Estas condiciones reducían la visibilidad de los buzos y dificultaban el acceso a pie.

Bomberos, policía y voluntarios recorren el arroyo, la fuerza del agua dificultó el acceso a la zona afectada.

Finalmente, este sábado por la mañana, cuando el nivel del agua comenzó a ceder y los equipos pudieron alcanzar la desembocadura en el río, hallaron el cuerpo de la menor.

La zona donde ocurrió la tragedia permanece bajo vigilancia y asistencia de defensa civil, mientras se evalúa la situación de otras familias que viven cerca del arroyo y que sufrieron anegamientos.