Confirman un paro de subte para hoy; el Indec publica este jueves la inflación de octubre

Taiano rechazó que la fiscalía especializada en corrupción reabra la causa $LIBRA . El fiscal federal se opuso a que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas —la fiscalía especializada en delitos de corrupción— asuma la causa $LIBRA, actualmente archivada y donde se investigaba al Presidente y a su hermana por supuestas negociaciones incompatibles durante el lanzamiento de la criptomoneda. Mientras, Casación Penal analiza si admite a los querellantes y podría reabrir la causa recién en 2027.

El fiscal federal se opuso a que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas —la fiscalía especializada en delitos de corrupción— asuma la causa $LIBRA, actualmente archivada y donde se investigaba al Presidente y a su hermana por supuestas negociaciones incompatibles durante el lanzamiento de la criptomoneda. Mientras, Casación Penal analiza si admite a los querellantes y podría reabrir la causa recién en 2027. El Indec difunde hoy el dato de la inflación de octubre . Las estimaciones privadas ubican el índice entre el 1,8% y el 2,1%, prácticamente sin cambios respecto de septiembre, cuando había registrado 1,9%. Los alimentos, los combustibles y las tarifas dificultan una desaceleración más marcada.

Las estimaciones privadas ubican el índice entre el 1,8% y el 2,1%, prácticamente sin cambios respecto de septiembre, cuando había registrado 1,9%. Los alimentos, los combustibles y las tarifas dificultan una desaceleración más marcada. Los metrodelegados anunciaron un nuevo paro de subte para hoy. Será en todas las líneas y el Premetro, desde las 21 hasta el cierre del servicio. El gremio denunció la muerte de un trabajador por una enfermedad que atribuye a la exposición al asbesto y vuelve a reclamar que se retire este material de la red.

Será en todas las líneas y el Premetro, desde las 21 hasta el cierre del servicio. El gremio denunció la muerte de un trabajador por una enfermedad que atribuye a la exposición al asbesto y vuelve a reclamar que se retire este material de la red. El Papa llegó a Perú tras su despedida de Argentina . El jefe de la Iglesia católica fue recibido por Keiko Fujimori en Lima. La tercera y última etapa de la gira por Sudamérica es en el país que el sumo pontífice considera su segundo hogar. León XIV va a mantener una agenda intensa de actividades hasta el lunes, cuando finalice su estadía y regrese al Vaticano.

El jefe de la Iglesia católica fue recibido por Keiko Fujimori en Lima. La tercera y última etapa de la gira por Sudamérica es en el país que el sumo pontífice considera su segundo hogar. León XIV va a mantener una agenda intensa de actividades hasta el lunes, cuando finalice su estadía y regrese al Vaticano. Confirmaron días y horarios de los partidos de octavos de final del Clausura. Se jugarán entre el 20 y el 22 de noviembre, después de la fecha FIFA. Las llaves, a un solo encuentro, se juegan en la cancha del club mejor ubicado en la fase regular. Boca - Independiente Rivadavia se va a postergar por la participación del Xeneize en la final de la Sudamericana y se disputará el miércoles 25 en La Bombonera.

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