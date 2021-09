Conflicto entre vecinos y autoridades por una ordenanza que permitiría desarrollos comerciales en una zona residencial del norte del conurbano

El tramo de la Ruta 26, que une, entre otras, la localidad de Ingeniero Maschwitz y Maquinista Savio, en el partido de Escobar, es una zona ponderada por su calidad ambiental. Allí hay árboles que datan de hace más de 100 años que fueron plantados por varias generaciones de vecinos hasta crear una extensa zona de quintas con amplios parques a ambos lados del camino. Según la ordenanza que aún está vigente, ahí solo se pueden construir viviendas multifamiliares con una densidad de hasta 60 personas por hectárea y solo se permiten algunos emprendimientos comerciales de poco impacto, como casas de té u oficinas.

Sin embargo, un grupo de vecinos denuncia que ya se promulgó una nueva ordenanza, que aún no entró en vigencia, que podría cambiar la zona por completo porque permitiría desarrollos inmobiliarios y comerciales de mayor envergadura. Desde el municipio afirman que dicha ordenanza obliga a censar los árboles y solo permitirá comercios de cercanía.

La ruta 26 con mucho movimiento de autos Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Este es un lugar muy ponderado por su calidad ambiental. Históricamente acá vinieron personas que tenían un profundo amor por la vegetación, por eso aquí se plantó tanto. Se formó una especie de gran rectángulo verde y, en 1996, logramos la primera ordenanza importante para que toda esta zona sea recategorizada como una zona exclusivamente residencial. De hecho, hasta había normas para evitar la cartelería en la vía pública para no tener contaminación visual. Siempre que llegó alguien e intentó levantar un centro comercial fue repelido por los vecinos. Esta es una vieja historia”, señalan miembros de la Asociación de Vecinos de la Ruta 26, que se reunieron con LA NACION pero prefirieron resguardar su identidad.

Avanzando desde el Ramal 8 de la Panamericana a través de la Ruta 26 en dirección hacia Pilar, está la localidad de Maquinista Savio. Allí rige otra ordenanza y es posible abrir negocios comerciales. Casi todas las cuadras están cubiertas por locales de todo tipo. El cambio entre Ingeniero Maschwitz, en donde son todas quintas, y Maquinista Salvio, es notable, y los vecinos temen que, si entrara en vigencia la nueva ordenanza, Maschwitz empiece a hacer una transición hacia algo similar a esas cuadras vecinas.

“Es interesante también ver lo que pasó con la zona de Del Viso, que era un lugar similar a Maschwitz. Del Viso pertenece a Pilar, ahí se permitió un cordón comercial y eso destruyó la zona, se deterioró muchísimo cuando antes era conocida como una zona residencial”, agregan desde la agrupación vecinal.

La preocupación de algunos vecinos que residen allí es que, además de los emprendimientos comerciales, se empiecen a ver grandes desarrollos inmobiliarios, ya que la nueva ordenanza permitiría una densidad poblacional de 150 personas por hectárea, mientras que la que está vigente autoriza a 60 personas por manzana.

“Cuando uno busca un terreno la rentabilidad inmobiliaria está determinado por varios factores, pero uno crítico es la densidad poblacional que puede vivir allí, detrás de todo esto hay un gran negocio inmobiliario. De todos modos, acá no hay ni agua corriente ni cloacas, por lo que hicimos un pedido de informe para que nos expliquen cómo van a meter todos los edificios en esta zona”, agregan desde la Asociación de Vecinos de la Ruta 26.

La Ruta 26 une a la localidad de Maschwitz y el partido de Pilar Ricardo Pristupluk - La Nacion

Ariel Sujarchuk, intendente del partido de Escobar, explica que la ordenanza en cuestión, que aún no fue validada por la Dirección de Ordenamiento de Tierras de la Provincia de Buenos Aires, fue votada y aprobada por el Consejo Deliberante de Escobar sin votos en contra; solo hubo a favor y algunas abstenciones. Además, agrega que Escobar tiene un crecimiento demográfico anual que duplica, en promedio, al crecimiento del resto de los municipios de la provincia, por lo que deben tomar medidas para lograr una mejor planificación urbana.

“La ordenanza que critican no tuvo un solo voto en contra en el Consejo Deliberante. Nosotros encontramos 14 quintas sobre la Ruta 26 que estaban abandonadas o usurpadas, por eso vimos la necesidad de generar un nuevo ordenamiento. También hay que aclarar que lo que hay al costado de la ruta no es un pulmón verde, sino que hay quintas privadas. De todos modos, la ordenanza obliga a censar los árboles y a protegerlos”, señala el funcionario.

Respecto de la posibilidad de desarrollar actividades comerciales en la zona, Sujarchuk indica que solo se permitirían desarrollos que sean de bajo impacto para el ambiente, y que para evitar que se congestione la ruta ya han asfaltado calles paralelas.

“Solo se podrán abrir comercios de proximidad y no podrá haber emprendimientos que generen contaminación de algún tipo, como las discotecas. También está previsto hacer una planta de tratamiento de desechos cloacales porque en la zona no hay una red de cloacas. Los vecinos que protestan son un grupo reducido que cuida intereses personales o políticos y que nunca dijeron nada con las desprolijidades del pasado, como cuando aprobaron la instalación de estaciones de servicio o talleres mecánicos”, sostiene Sujarchuk.

Los vecinos señalan que ya hay construcciones que superan los nueve metros de altura permitidos por la ordenanza vigente Ricardo Pristupluk - La Nacion

Por su parte, los vecinos aseguran que han enviado cartas al intendente, pero no recibieron respuesta. “La municipalidad se niega a debatir con nosotros. Esta nueva ordenanza va en contra de plan estratégico regional de Escobar y además no existen evaluaciones de los efectos acumulativos del impacto ambiental que esto tendría. La ordenanza no contempla las cualidades medioambientales de la Ruta 26”, concluyeron.