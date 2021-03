Conmoción en Córdoba. Denuncian que, por error, entregaron el cuerpo de su padre a otra familia y lo cremaron

CÓRDOBA.- Abel Moris, de 69 años, murió ayer alrededor de las 14 en el Sanatorio Mayo de esta capital. Padecía de una cirrosis hepática Tres horas después, cuando la empresa fúnebre fue a retirar su cuerpo, personal de la clínica le informó que ya había sido entregado. Por error, habían entregado el cadáver de Moris a otra familia, cuyo pariente había muerto por Covid-19, y habían cremado sus restos.

Analía Moris, una de las hijas del hombre fallecido, contó a LA NACIÓN que desde el sanatorio “nunca nadie” se comunicaron con ellos. “Fuimos a las 18, cuando la empresa fúnebre nos relató todo lo que pasó y nadie dio la cara. Un guardia nos dijo que fue ‘una equivocación’. Llamamos a la Policía y nos ayudaron a hacer la denuncia en la Unidad Judicial”.

En la desesperación otro hijo de Moris ingresó a la morgue para comprobar si el cadáver de su padre estaba allí. “No había nadie, por eso se metió. Estamos devastados, no tenemos el cuerpo, no pudimos despedirlo y él había pedido expresamente que no lo cremaran. No tenemos consuelo”, agrega Analía. La familia avanza con una denuncia judicial, respaldada con el abogado Carlos Nayi.

En aquellos casos en que la causa de muerte es por Covid-19, por protocolo, el cadáver se entrega en una bolsa cerrada y no se puede ver. Eso terminó de complicar la situación. Hoy al mediodía el hijo de la persona fallecida por coronavirus indicó a Canal 12 que le habían avisado que le entregarían los restos de su padre y que lo retirarían para cremarlo.

En busca de Justicia

“Cuando aparezcan las cenizas haremos un ADN porque, ¿quién garantiza que sean las de mi padre? Queremos Justicia por él”, repite Analía Moris.

LA NACIÓN intentó comunicarse con una autoridad del sanatorio, pero por ahora no se referirán al tema. Moris estaba internado desde el jueves pasado y murió ayer. Una de sus hermanas dijo que habló con el director de la clínica, que le planteó que estaba “a disposición”.

La hija de Abel Moris sostuvo que ya “no hay vuelta atrás” y que esperaban que “dieran la cara y explicaran lo sucedido. Mi tía lo encontró de frente, mientras el director intentaba salir por otra puerta donde no estaba yo. Nos ofreció hablar con su abogado, pero es él quien debe explicar. Tiene nuestros teléfonos y ni siquiera llamó para disculparse”.

“Mi papá murió con nosotros al lado, no tenemos duda del diagnóstico. Por eso, salimos y contratamos la funeraria, la sala, todo. Después empezó el calvario”, agregó Analía.