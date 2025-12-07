Conrado Estol desestimó el uso de medicamentos como la única solución para dormir bien: “Es algo crítico”

“Si vos privás a alguien del sueño, a las 24 o 48hs tiene alucinaciones y convulsiones. En pocos días, llega la muerte: así de simple“. Con esas palabras, el neurólogo Conrado Estol abrió su análisis sobre las dificultades que cientos de argentinos tienen a la hora de descansar. “Dormir es como tomar agua o comer: no es opcional”, aseguró el especialista en su visita a LN+.

Conrado Estol sobre el uso de farmacos para dormir

“Para saber si debemos tomar fármacos hay que diferenciar. Primero si el no dormir representa una tortura. Porque no dormir es algo crítico”, analizó Estol. En nuestro país, el consumo de medicamentos para conciliar el sueño aumentó un 7% en comparación con el año pasado.

Según el especialista, “si dormís menos de siete u ocho horas, vas a tener disgustos en el futuro”. “Cuando la gente se pregunta, ‘¿qué tengo que hacer para descansar bien?’, hay que buscar las respuestas partiendo desde lo útil. Es decir, la comida", subrayó Estol.

La falta de sueño: un mal en aumento Freepik

A panza llena, ¿sueño contento?

Consultado sobre el vínculo entre alimentación y buen descanso, Estol explicó: "Mientras más tarde y más pesada sea la cena, más difícil nos va a resultar conciliar el sueño". Sobre los elementos a considerar, el especialista resaltó dos. “Preferentemente hay que evitar los picantes y la cafeína”, enumeró el médico.

“Las bebidas son fundamentales”, siguió el experto. Luego, graficó: “Hay gente que se toma un café para el desayuno y no puede dormir a la noche”. Para Estol, la mejor infusión nocturna “es un buen té de hierbas”.

El café, un histórico enemigo de la almohada

En referencia a lo espacial, el neurólogo enfatizó: “El ambiente siempre tiene que estar sin luz. En el caso de necesitar anteojeras, hay que utilizarlas”.

“Si las personas hicieron todo lo correcto para tratar de dormir bien y no lo lograron, la indicación de medicamentos es correcta. Después se verá si es a corto o largo plazo”, concluyó Estol.

La trilogía de una buena vida

En una reciente visita a LA NACION, Estol hizo referencia a un tridente imbatible para lograr una buena vida: dormir, evitar la soledad y controlar el estrés.