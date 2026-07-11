LA NACION

Contra los vampiros: el cementerio de hace 400 años que sepultaba a sus muertos con candados

Arqueólogos investigan restos que datan del siglo XVII; el ritual se aplicaba principalmente a niños, mujeres jóvenes y personas temidas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
El ritual del antiguo cementerio se debía a un temor generalizado hacia la figura del vampiro y la posibilidad de que los cuerpos revivan de esa forma
El ritual del antiguo cementerio se debía a un temor generalizado hacia la figura del vampiro y la posibilidad de que los cuerpos revivan de esa formaCaptura de video / PBS

Un cementerio de cuatro siglos de antigüedad, situado cerca de la localidad de Pień en Polonia, revela los métodos que utilizaban los pobladores del siglo XVII para asegurar que sus muertos permanecieran en sus tumbas. Esta necrópolis alberga más de 100 entierros, de los cuales al menos 30 presentan marcas características de rituales.

Cómo eran los rituales antivampiro hallados en Pień, Polonia

Los arqueólogos hallaron numerosos cuerpos enterrados con pesados candados de metal sujetos a los pies, una práctica aplicada principalmente a niños, mujeres jóvenes y personas temidas o marginadas por la comunidad.

El objetivo de este procedimiento, citado por el Daily Mail, simbolizaba el cierre definitivo de una etapa de vida y actuaba como una protección física para impedir que el difunto lograra levantarse de su tumba.

Las tácticas de contención incluían además el uso de hoces colocadas sobre el pecho o cerca del cuello de los fallecidos. Según detalla Popular Mechanics, los aldeanos creían que si el cuerpo revivía e intentaba erguirse, el filo del instrumento le causaría una herida mortal en el cuello para detener su avance.

Por qué el miedo a los vampiros marcó entierros del siglo XVII

El profesor Dariusz Poliński, de la Universidad Nicolás Copérnico, quien dirige las excavaciones desde 2005, sugirió que estas prácticas respondían a un miedo profundo hacia lo desconocido o hacia las muertes repentinas. Poliński declaró a Business Insider que la población sentía un temor irracional ante personas que fallecían en circunstancias extrañas o que padecían alguna discapacidad física o trastorno mental.

El experto añadió que, en esa época, la muerte súbita se consideraba un hecho aterrador y los niños que no recibían el bautismo también generaban pavor entre los vecinos. Otras estrategias documentadas en el sitio incluían enterrar los cuerpos boca abajo para que “mordieran la tierra”, así como cortar cabezas, cercenar piernas o aplicar el peso de piedras sobre los restos.

Dariusz Poliński muestra uno de los candados hallados en los cuerpos
Dariusz Poliński muestra uno de los candados hallados en los cuerposUniversidad de Nicolás Copérnico

Qué revela el caso de la mujer del candado triangular en Polonia

La conexión con el vampirismo suele vincularse a la percepción popular de la época sobre las enfermedades contagiosas que diezmaban a las comunidades. Matteo Borrini, antropólogo forense de la Universidad John Moores de Liverpool, explicó a Business Insider que, siglos atrás, se atribuían las pandemias a la presencia de seres no muertos que atacaban primero a la familia y luego al resto del vecindario.

El cadáver de una mujer, "asegurado" por un candado
El cadáver de una mujer, "asegurado" por un candadoCaptura de video /PBS

A pesar de estas creencias, la realidad de los enterrados podía ser diversa, como lo sugiere el caso de una mujer hallada con un candado triangular. Según reporta CBS, esa mujer no era una marginada, pues fue sepultada con un valioso tocado de seda tejido con hilo de metal precioso, lo que indica un estatus social elevado.

Expertos examinan el cadáver encontrado en el cementerio
Expertos examinan el cadáver encontrado en el cementerioUniversidad de Nicolás Copérnico

Este hallazgo sugiere que, más allá de la mitología, las circunstancias específicas de la muerte de un individuo pudieron ser suficientes para que sus allegados optaran por medidas extremas. El miedo era real en el siglo XVII, y aunque hoy respondan a explicaciones supersticiosas, las hoces y los candados encontrados en Pién confirman la intensidad del pánico que dominaba a la sociedad polaca de aquel tiempo.

LA NACION
Más leídas de Sociedad
  1. Los argentinos en Suiza organizan asados gigantes y vigilias para alentar a la selección
    1

    Los argentinos en Suiza organizan asados gigantes y banderazos hasta las tres de la mañana para alentar a la selección desde el país rival

  2. En medio de una crisis por la falta de nieve, Las Leñas anunció el inicio de su temporada
    2

    Apertura parcial: en medio de una crisis por la falta de nieve, Las Leñas anunció la fecha de inicio de su temporada de esquí

  3. Así será el nuevo colegio que surgirá de la unión de dos instituciones tradicionales
    3

    Los Robles EAM: así será el nuevo colegio que surgirá de la integración de dos instituciones tradicionales

  4. Nació tras un viaje a Europa, tardó 15 años en construirse y por sus laboratorios pasaron dos premios Nobel
    4

    La historia del laboratorio que nació de un viaje a Europa, tardó 15 años en concretarse y por sus salas pasaron dos premios Nobel