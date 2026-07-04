El pueblo ubicado a 20 minutos de Boston que fue la inspiración del libro “Little Women”

Little Women, escrito por Louisa May Alcott, es un clásico de la literatura que sigue la vida de cuatro hermanas mientras pasan de la infancia a la vida adulta. La novela está ambientada en Concord, Massachusetts, en una casa inspirada en la propia residencia de la autora que hoy forma parte de los atractivos del pueblo ubicado a 20 minutos de Boston.

Qué hacer en Concord, Massachusetts, el lugar donde se escribió Little Women

Concord, Massachusetts, el pueblo en el que se desarrolla Little Women, se ubica a 32 kilómetros al oeste de Boston y fue el primer asentamiento interior del estado. Mucho antes de la llegada de los colonos europeos, se desarrolló la actividad de los nativos americanos, de acuerdo con el portal web de turismo del pueblo.

Lugares de interés en Concord Massachusetts.

El lugar ofrece múltiples opciones recreativas como museos, sitios históricos y oferta cultural. Una de las actividades más buscadas por los visitantes es la de los paseos guiados por expertos que explican la historia de los principales lugares de interés.

Concord fue el escenario de la primera batalla de la Guerra de Independencia de Estados Unidos en abril de 1775, por lo que se le considera un lugar de importancia histórica en el país norteamericano.

El pueblo también fue hogar de escritores como Louisa May Alcott, Henry David Thoreau, Nathaniel Hawthorne y Ralph Waldo Emerson. Los restos de algunos de los autores más reconocidos descansan en el cementerio Sleepy Hollow, que se inauguró en 1855.

Louisa May Alcott's Orchard House permite adentrarse en la historia de la novela "Little women" Louisa May Alcott's Orchard House

Para disfrutar al aire libre se puede ir al estanque Walden, al Puente Norte y al Santuario de Vida Silvestre de Brewster’s Woods. Otro atractivo son los cementerios que permiten conocer más acerca de la historia literaria, social y política de Concord.

Para llegar a Concord existe un servicio de tren que conecta con Boston, Cambridge y Fitchburg. Además, es fácilmente accesible desde la Interestatal 495 o la 128/I-95, a través de la Ruta 2.

Lugares que se mencionan en Little Women y existen en Concord

La autora de Little Women basó casi toda la novela en sus propias vivencias, por lo que, aunque a veces usó nombres diferentes, hay referencias a lugares reales en Concord. Estos son algunos que actualmente se pueden visitar:

La mansión del señor Laurence y Laurie. En el libro se describe como la gran propiedad vecina separada de la casa de las March. La inspiración fue The Wayside , una casa histórica ubicada a unos pasos de Orchard House.

En el libro se describe como la gran propiedad vecina separada de la casa de las March. La inspiración fue , una casa histórica ubicada a unos pasos de Orchard House. El río y los estanques locales. En la novela se mencionan paseos en bote, picnics y lagos congelados en el invierno. En la vida real, estos corresponden principalmente al estanque Walden.

El Puente Norte forma parte del Parque Histórico Nacional Minute Man Visit Concord

La casa donde se escribió Little Women en Massachusetts se puede visitar

El lugar donde se escribió la novela en 1868, que además sirvió como inspiración para el hogar de las hermanas March, hoy puede visitarse bajo el nombre de Louisa May Alcott’s Orchard House. De hecho, los visitantes pueden conocer el sitio exacto donde se redactó la novela: una habitación con un pequeño escritorio blanco que construyó el padre de la autora.

En Louisa May Alcott's Orchard House se puede conocer la habitación donde se escribió la novela "Little Women" Louisa May Alcott's Orchard House

De acuerdo con el sitio web de la casa museo, el lugar ha tenido pocas modificaciones estructurales desde la época en que la autora lo habitó y se realizan importantes esfuerzos de conservación. Aproximadamente el 80% del mobiliario que se exhibe perteneció a la familia Alcott.