Córdoba: le explotó el celular mientras dormía y sufrió graves quemaduras

El celular explotó mientras el joven estaba dormido Crédito: El Doce

Un joven cordobés de 22 años afirmó que su celular le estalló en la mano mientras dormía y que el líquido de la batería de litio le produjo quemaduras en distintas partes del cuerpo.

"Era impresionante lo que me ardía. Me desperté en llamas. Me quedaron ampollas desde las piernas hasta las axilas", confesó Catriel Gómez en una entrevista ofrecida a El Doce.

El joven sufrió quemaduras al explotarle el celular Crédito: El Doce

Según él, el hecho ocurrió el jueves, después de una salida con amigos e involucró a un dispositivo comprado hace escasos meses.

Su hermana, que se encontraba en la misma habitación, lo ayudó a apagar el fuego y lo acompañó a la guardia. "En el hospital me dijeron que nunca habían visto algo así, estaban todos sorprendidos", aseguró.

Tras el accidente, Gómez recomendó a todos que no duerman con el celular encima: "Nunca sabés lo que va a pasar", escribió en su cuenta de Facebook.