LA NACION
en vivo

Ola de calor: hasta cuándo seguirá y cuál será el pico de temperatura en Buenos Aires hoy, martes 30 de diciembre

El fenómeno durará, como mínimo, hasta el 1° de enero; se espera un ascenso térmico cercano a los 40° C; las zonas más críticas y cómo prevenir una insolación; cuándo llegaría el alivio

Gran parte del territorio nacional, azotado por el calor
Gran parte del territorio nacional, azotado por el calor

Cómo será la temporada de verano 2026

Las previsiones del ente meteorológico también funcionan como un vaticinio de lo que se viene para la próxima temporada estival.

Para el verano 2026 se espera un 45% más de presión térmica, lo que se traduce en un dato asfixiante: las olas de calor serán mucho más frecuentes de lo común.

En medio de la ola de calor, miles de usuarios fueron afectados por cortes de luz

De acuerdo al último informa de Edesur, 889 usuarios se encuentra sin luz. En tanto, Edenor informó que 1853 hogares no tienen suministro eléctrico.

Mapa de los cortes de luz de Edesur y Edenor, en medio de la ola de calor que afecta a la ciudad de Buenos Aires y alrededores
Mapa de los cortes de luz de Edesur y Edenor, en medio de la ola de calor que afecta a la ciudad de Buenos Aires y alrededores

Cuál será el día de más calor en la ciudad de Buenos Aires

El pico máximo se prevé para la tarde del miércoles 31, con valores que oscilarán entre los 36° y los 40°C.

Una mujer se cubre el sol con un abanico durante la ola de calor en la ciudad de Buenos Aires
Una mujer se cubre el sol con un abanico durante la ola de calor en la ciudad de Buenos Aires [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Cómo protegerse del calor, según el SMN

Qué implica una ola de calor

La ola de calor va a durar tres días: hay que aguantar, no nos queda otra”. A través de esa definición, los meteorólogos Marcelo Madelón y Esteban Zúccaro, anticiparon la situación climática que se vivirá en el país a partir de este lunes. Además, en comunicación con LN+, explicaron que, para que se den este tipo de fenómenos, “las temperaturas mínimas tienen que ser de 22° y las máximas, de 32° C

Calor extremo en Buenos Aires
Calor extremo en Buenos Aires

Hasta cuándo hará calor extremo en Buenos Aires

Según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta semana se esperan jornadas que podrían alcanzar los 40°C.

Las temperaturas con valores fuera de lo común arrancarán desde el mediodía del viernes y se extenderán hasta primer día del 2026.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Salió del taller con un auto valuado en 180 mil dólares, se quedó en la Panamericana y lo chocaron
    1

    Salió con un Mercedes valuado en US$ 180.000, perdió una rueda en la Panamericana y lo chocaron

  2. Los osos están cambiando su conducta, su forma y hasta su genética
    2

    Los osos están cambiando su conducta, su forma y hasta su genética por culpa de las presiones humanas

  3. La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará
    3

    La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará

  4. Por qué no habrá ola de calor en el AMBA a pesar de las altas temperaturas
    4

    Este es el umbral que cruzará la temperatura: por qué no habrá ola de calor en el AMBA

Cargando banners ...