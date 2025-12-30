Ola de calor: hasta cuándo seguirá y cuál será el pico de temperatura en Buenos Aires hoy, martes 30 de diciembre
El fenómeno durará, como mínimo, hasta el 1° de enero; se espera un ascenso térmico cercano a los 40° C; las zonas más críticas y cómo prevenir una insolación; cuándo llegaría el alivio
Cómo será la temporada de verano 2026
Las previsiones del ente meteorológico también funcionan como un vaticinio de lo que se viene para la próxima temporada estival.
Para el verano 2026 se espera un 45% más de presión térmica, lo que se traduce en un dato asfixiante: las olas de calor serán mucho más frecuentes de lo común.
En medio de la ola de calor, miles de usuarios fueron afectados por cortes de luz
De acuerdo al último informa de Edesur, 889 usuarios se encuentra sin luz. En tanto, Edenor informó que 1853 hogares no tienen suministro eléctrico.
Cuál será el día de más calor en la ciudad de Buenos Aires
El pico máximo se prevé para la tarde del miércoles 31, con valores que oscilarán entre los 36° y los 40°C.
Cómo protegerse del calor, según el SMN
Se termina el año y el calor lo despide con todo
🌡️ Tendremos días de altas temp. en el centro y norte del país.
Deslizá y conoce los umbrales de alerta que se pueden emitir ante temp. extremas
Seguí estas recomendaciones para cuidar tu salud y evitar golpes de calor.
Qué implica una ola de calor
“La ola de calor va a durar tres días: hay que aguantar, no nos queda otra”. A través de esa definición, los meteorólogos Marcelo Madelón y Esteban Zúccaro, anticiparon la situación climática que se vivirá en el país a partir de este lunes. Además, en comunicación con LN+, explicaron que, para que se den este tipo de fenómenos, “las temperaturas mínimas tienen que ser de 22° y las máximas, de 32° C”
Hasta cuándo hará calor extremo en Buenos Aires
Según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta semana se esperan jornadas que podrían alcanzar los 40°C.
Las temperaturas con valores fuera de lo común arrancarán desde el mediodía del viernes y se extenderán hasta primer día del 2026.
