El operativo en el Cerro Champaquí para encontrar al turista de 62 años Crédito: Bomberos de Córdoba

26 de enero de 2021

CÓRDOBA.- Sorpresa e inquietud. Esas fueron las reacciones de un grupo de rescatistas que, al llegar al lugar del Cerro Champaquí para ayudar a un turista de 62 años que se lesionó mientras escalaba, el hombre había desaparecido. En el operativo, participaron un helicóptero y montañistas que fueron alertados por dos acompañantes del turista. Fueron ellos los que avisaron que no podía bajar por un golpe en la pierna.

El hombre es de Caseros, provincia de Buenos Aires, ascendió al cerro más alto de la provincia (2800 metros) el domingo pasado con su hijo y un amigo de este. Los jóvenes descendieron ayer para pedir ayuda porque el tercer integrante de la expedición estaba lesionado y permanecía en una carpa en el cerro. Radicaron la denuncia en Villa Yacanto, Calamuchita, y le informaron a los rescatistas el lugar donde estaba: entre el cerro Negro y el puesto de Marcos Domínguez.

El helicóptero de la Policía hizo un vuelo en el lugar, pero no pudo descender. Sí lograron llegar bomberos especialistas en montaña. Sin embargo, en la carpa no había nadie. Encontraron su celular, su medicación (es cardíaco) y un sombrero que -según el hijo- no era de su padre. Tampoco lo ubicaron en la zona. Los lugareños más cercanos están a dos kilómetros y no lo vieron.

Lucas Reyes, jefe de la Regional 7 de Bomberos de San Agustín, explicó que los dos acompañantes contaron que el turista se había golpeado en la pierna cerca de donde había sido operado y que la inflamación y el dolor eran importantes. Los rescatistas no entienden cómo desapareció "si no podía caminar". La hipótesis es que se fue con un lugareño.

Hoy continúa la búsqueda en la zona norte del cerro, que está entre los valles de Calamuchita y Traslasierra.

Desde 2011, después de la muerte de una excursionista en el Champaquí, en la provincia se aprobó una ley que creó el Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo. En esa clasificación ingresan este cerro y el Uritorco, más Los Gigantes, que son los lugares más elegidos para hacer trekking.

Para acceder es obligatorio registrarse y firmar una declaración jurada. La ley también establece que en caso de desapariciones adjudicables a falta de responsabilidad o de negligencia, el Estado provincial podrá reclamarles a los rescatados que se hagan cargo de los gastos que ocasione el operativo. Sin contar el año de pandemia, suele haber unos 30 operativos anuales.

