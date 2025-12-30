Córdoba: un hombre falleció al ahogarse en una cascada de La Cumbrecita

Este lunes por la noche, un hombre de 35 años falleció en el pueblo cordobés La Cumbrecita, una zona turística del Valle de Calamuchita, tras ahogarse en la Cascada Grande. Pese a los muchos intentos por reanimarlo, los rescatistas no lograron salvar a la víctima.

El hecho sucedió cerca de las 21 cuando personal policial fue alertado sobre la situación y, al llegar al lugar, encontró a Ángel Martín Rabal, según fue identificado por el medio local La voz del interior, descompensado. Una persona le estaba realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los efectivos continuaron con los intentos de reanimación durante unos 20 minutos, aunque sin resultado positivo. Un servicio de emergencia finalmente constató su deceso, indicaron las fuentes a LA NACION. Tanto la persona fallecida como los dos amigos que se encontraban con él serían oriundos de la ciudad de Córdoba. Se dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias del episodio.

Concordia: se metió en un arroyo a nadar en Navidad y murió ahogado

La tranquilidad de una jornada navideña se quebró el pasado jueves al mediodía en Concordia, Entre Ríos, cuando Markos Santino Gómez Altamirano, un joven deportista de 17 años, murió ahogado en el arroyo Yuquerí, en el Camping Cascadita Dri. La tragedia generó conmoción en la comunidad local, no solo por la edad de la víctima, sino también por su estrecho vínculo con el deporte y el reciente reconocimiento que había recibido por su desempeño.

Según informó el portal local Uno, el episodio ocurrió alrededor de las 13.50 en la zona de Estancia Grande. En ese momento, las personas que se encontraban en las inmediaciones del camping advirtieron que un adolescente había ingresado al agua y no lograba salir. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el joven permaneció bajo la superficie durante un lapso estimado de entre diez y quince minutos, hasta que fue rescatado.