Hay alerta amarilla por tormentas y altas temperaturas para este martes 30 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para este martes 30 de diciembre por altas temperaturas en el centro del país, tormentas en el norte y fuertes ráfagas de viento en el sur. Según estableció el organismo, se tratarían de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

La alerta por altas temperaturas rige para distintas zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Neuquén. En todos los casos el termómetro superará la barrera de los 30°C, pero algunas localidades la sensación térmica podría trepar hasta 40°C.

Este es el caso del este de La Pampa y el oeste bonaerense. Allí, las temperaturas llegarán al punto de “ser peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Las provincias bajo alerta amarilla por calor extremo para este martes 30 de diciembre

Mientras tanto, en Córdoba la máxima llegará hasta los 37°C, algo similar a lo pronosticado para Entre Ríos. No obstante en Mendoza y Neuquén, los valores más altos de temperatura se registrarán hacia la tarde con picos de hasta 34°C.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se desactivó la ola de calor, pero la máxima llegará hasta los 37°C en una jornada calurosa, con viento del sector norte y con un cielo mayormente soleado. Se tratará del segundo día más caliente de la semana, antes del miércoles, cuando el mercurio marque 38°C, en el último día del año. No se prevén lluvias para los próximos días, pero sí un descenso de la temperatura en 2026.

Las provincias bajo alerta amarilla para este martes 30 de diciembre

Por otro lado, la alerta amarilla por tormentas rige para las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, el norte de San Luis y de Mendoza. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Por último, en el sur del país, en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego la alerta emitida es por vientos. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.