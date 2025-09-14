Córdoba: una avioneta se estrelló durante un show de acrobacias y se prendió fuego

La caída de una avioneta durante un festival aéreo en Bell Ville habría provocado la muerte de dos personas en el Aero Club de la ciudad cordobesa. El accidente ocurrió este sábado por la tarde cuando la aeronave, que realizaba acrobacias como parte del espectáculo, perdió el control al intentar despegar, impactó en la cabecera de la pista y se prendió fuego.

El evento formaba parte de la programación del festival realizado en el Aero Club y contaba con exhibiciones acrobáticas y demostraciones de vuelo. Las víctimas del accidente serían oriundas de Villa Cañas, Santa Fe, según informó Cadena 3.

Una avioneta se cayó y se prendió fuego en Córdoba

El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, se hizo cargo de preservar la zona del hecho hasta la llegada de la fiscalía federal, dado que el aeroclub tiene jurisdicción federal, según consignó La Voz del Interior.

Por este motivo, la causa quedó a cargo de la fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada. Dichos funcionarios acudieron al lugar del accidente, al igual que representantes de la Junta de Seguridad en el Transporte, organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación.

El avión que se estrelló y se prendió fuego.

Se intenta, entre otras cosas, determinar qué originó la pérdida de sustentación del avión. Los primeros informes, como informó Cadena 3, señalaron que el avión sufrió lo que los pilotos denominan un “panzazo” y que, luego de eso, se prendió fuego.

Otro accidente con una avioneta que dejó un muerto

Una avioneta se cayó en la localidad de Allen, Río Negro, tras impactar contra un joven que filmaba el vuelo desde tierra. El hecho provocó la muerte de esa persona e hirió a los dos tripulantes que viajaban a bordo.

La víctima fatal fue identificada como Juan Francisco Molla Klein, de 24 años, instructor de vuelo y piloto comercial. La aeronave era utilizada para prácticas de paracaidismo y había partido del aeroclub local.

El episodio, que fue informado por LA NACION en abril de este año, motivó la apertura de una investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar cómo se produjo la maniobra que derivó en la tragedia.

Molla Klein había nacido en Cipolletti y comenzó a volar a los 17 años. Se había recibido como instructor de vuelo seis meses antes y se desempeñaba como profesor en el Aeroclub Allen. Contaba con habilitaciones para vuelo multimotor, por instrumentos, nocturno y experiencia en operaciones de montaña.