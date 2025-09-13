Córdoba: dos jóvenes de 20 años murieron tras un brutal choque entre un auto y un camión

Un camión y un auto fueron protagonistas este sábado de un choque brutal en una ruta provincial en la localidad de La Tordilla, Córdoba. Los vehículos impactaron de frente y sufrieron enormes daños. Los jóvenes que iban en el auto fallecieron en el acto.

El siniestro ocurrió durante la madrugada, a la altura del kilómetro 48 de la Ruta Provincial E-52. Dos jóvenes de 20 años viajaban en los asientos delanteros de un Fiat Cronos blanco que chocó contra un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 30 años, reportó el medio Cadena 3.

Las imágenes muestran el fuerte impacto que sufrieron ambos vehículos, pero en particular el de menor porte, que quedó completamente destrozado. El vehículo fue abollado por completo y lo único que quedó en casi perfecto estado fue el baúl y el resto de la parte trasera.

Pedazos de los asientos, el volante, cables, plásticos de la parte frontal del vehículo y telas, probablemente de la ropa del conductor y el pasajero, se encontraban desperdigadas por el pavimento de la ruta.

Aunque se desconocen las causas del accidente, un choque de tal impacto podría implicar que uno o ambos vehículos iban a una muy alta velocidad. Los jóvenes fallecieron debido al impacto. El conductor del camión, en tanto, sufrió lesiones considerables y fue trasladado al Hospital de Arroyito.

Los servicios de emergencia y policiales se dirigieron a las inmediaciones del incidente y corroboraron el fallecimiento de los ocupantes del Fiat Cronos. En tanto, la policía investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina

El pasado 20 de agosto ocurrió un accidente de características similares en la Panamericana. Allí un automovilista murió a en el ramal Escobar sentido al centro porteño luego de chocar de lleno contra un camión con semirremolque que estaba detenido en la banquina de la ruta. Se inició una causa por homicidio culposo.

El rodado de mayor porte fue impactado por alcance por un vehículo Toyota Corolla negro conducido por Gabriel Gutiérrez, de 58 años y vecino de la ciudad bonaerense de Escobar, informaron fuentes policiales consultadas por LA NACION.

La fiscalía interviniente de Escobar empezó una causa por homicidio culposo contra el camionero, un tucumano de 68 años con domicilio fijado en Quilmes. Fue tal el impacto que el Toyota quedó reducido a una maraña de hierros retorcidos, sobre todo del lado donde viajaba el conductor.