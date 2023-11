escuchar

Un grupo de estudiantes de Córdoba hallaron US$5000 en un libro que había sido donado en medio de una campaña para juntar papel en su colegio, a favor del medio ambiente. Las jóvenes decidieron devolver el dinero y a cambio, el dueño les regaló una cena.

Clara, Jazmín, Felicitas y Ludmila están en quinto año del colegio IPE Miguel Cané de la ciudad de Tránsito, departamento San Justo, de Córdoba y en medio de la campaña se habían puesto a desarmar los cuadernos donados para el reciclaje del papel.

Fue entonces que encontraron un libro que en su interior tenía US$5000. Las alumnas sabían quién era el donador e incluso el nombre de esa persona estaba escrito en la primera hoja.

“En el momento nos miramos y nos quedamos como diciendo ‘¿qué hacemos?’ No nos íbamos a quedar con algo que no era nuestro”, contaron de las chicas al ciclo Arriba Córdoba sobre la situación que les tocó vivir.

Así, decidieron devolverle el dinero al hombre, quien les regaló una cena luego en recompensa. “Nos dijo que no se dio cuenta y que eran ahorros que tenía guardados”, dijo otra de las jóvenes.

Las chicas explicaron que les nació no quedarse con los dólares gracias a las enseñanzas de sus padres sobre respetar lo ajeno. “Gracias a ellos tomamos esa decisión, porque si no nos hubieran formado de esa manera, capaz hubiera sido otra persona y se la repartía y se lavaba las manos”, dijeron.

Este caso recuerda al de una misionera que en agosto pasado encontró un bolso que contenía US$16.100 en una parada de colectivos y decidió buscar al dueño y devolver el dinero.

Carola devolvió 16.000 dólares que encontró en una parada de colectivos Captura

El martes 30 de agosto del año pasado, Carola encontró el dinero cuando fue a tomarse el colectivo. Estaban en “un bolsito bastante modesto”, contó a los medios. Minutos después, fue a la Comisaría de la Mujer y entregó el dinero.

“No pensé que podía haber tanta plata. En realidad, a mí me llamaron la atención unos papeles que estaban ahí, porque la señora que se olvidó el bolsito se fue y lo dejó. Pensé que la señora se iba a querer morir”, explicó Carola en diálogo con Crónica.

“Era una señora mayor, pensé que podían ser los ahorros de su vida. Se me vino a la cabeza la imagen de mi mamá porque estaba despistada y un poco nerviosa”, explicó.

“Esperé un ratito en la parada, pensé que iba a volver, no puede no darse cuenta de que se olvidó semejante cantidad de plata. Fue muy raro porque no apareció pronto a buscarla”, expresó.

Luego, decidió llevar el dinero a la comisaría y al día siguiente se presentó una mujer que comprobó ser la propietaria.

“A las personas que trabajamos honestamente todos los días y peleamos el día a día no nos sobra nada. Por ahí le empatamos a la inflación, pero no le ganamos. Encontrás una cantidad de dinero así y pensás. A una le queda la satisfacción de haber hecho algo bueno”, agregó y contó que lo hizo a pesar de que ese mes le había cortado el servicio de luz por falta de pago.

LA NACION

Temas Córdoba