Entre las nuevas flexibilizaciones a la cuarentena por el nuevo coronavirus , el gobierno porteño habilitó esta semana la red de bicicletas públicas de la ciudad conocida como "Ecobici". El objetivo es que el sistema no se use de forma recreativa, sino como complemento de transporte para los trabajadores esenciales en distancias cortas. Y por eso, el sistema volvió con cambios.

De las 400 estaciones que había, quedan 200, ubicadas en puntos neurálgicos, cerca de los Centros de Trasbordo y donde la circulación de personas es mayor. El número de bicicletas bajará de 4000 a un total 2000 y se irán incorporando de a poco: por el momento hay 760 habilitadas, indicaron fuentes de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña.

Para garantizar la rotación de bicicletas, cada viaje podrá durar un máximo de 30 minutos . Y habrá que esperar 15 minutos para hacer otro. La idea es que se usen para trayectos cortos, de hasta 5 kilómetros de distancia. Estaciones y bicicletas serán desinfectadas dos veces por día, para que los usuarios puedan usarlas con seguridad.

Aunque no es necesario registrarse de nuevo, para usar otra vez el sistema es obligatorio actualizar la aplicación a la última versión (BA Ecobici por Tembici), volver a aceptar los términos y condiciones y validar nuevamente los datos. Esto último puede hacerse de forma inmediata, proporcionando una tarjeta de crédito, o de forma presencial, en la calle Balboa 220, Chacarita. Para la opción presencial hay que sacar un turno vía web en https://calendly.com/baecobici-por-tembici/registro-presencial . Se atenderán solo 28 personas por día, a fin de evitar la concentración de gente y prevenir contagios.

Baja demanda y algunos inconvenientes iniciales

Ecobici ya funciona sin problemas en teléfonos Android. Los usuarios de iPhone -un 20% del total- también pueden utilizarlo aunque "existen algunos detalles que acomodar según la versión de teléfono que se van a solucionar en las próximas horas", indicaron fuentes de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas.

Los primeros datos muestran que la demanda empezó baja, pero está creciendo. Ayer se completaron 215 viajes, y hoy, hasta las 17, hubo 856 . Cifras modestas respecto de los 10.000 viajes diarios que promediaba Ecobici el 20 de marzo, fecha en que la red se cerró por la pandemia, pero que se espera crezcan en breve.

Según testimonios que recogió LA NACIÓN en diferentes estaciones habilitadas, algunos usuarios tuvieron inconvenientes con el sistema porque no conocían las nuevas disposiciones y porque hasta hoy no funcionaba la app en iPhone.

"Me enteré que habían vuelto las bicis y vine a probar", contó Daniela Urrego, una mujer que ayer intentaba sacar una de las tres bicicletas que había en la estación de Barrancas de Belgrano para volver a su casa. "Me pide volver a registrarme y lo hago, pero después me dice que el correo está en uso", explicó. Después de algunos minutos desistió: "Me vuelvo en colectivo. Espero que mañana haya". Algo parecido le ocurrió a Cecilia, una joven que prefirió no compartir su apellido, en la estación Pacífico, ubicada en la esquina de las avenidas Santa Fe y Bullrich. "Paso todos los días para ir al trabajo. Hoy vi que había bicis, que no estaban rotas y quise sacar una, pero no me da el código", lamentó antes de irse caminando.

Al respecto, fuentes de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas explicaron a LA NACIÓN que la primera jornada, la de ayer, fue "una prueba piloto y algunos de los cambios pueden llevar su tiempo de ajuste", pero que el sistema está funcionando para la mayoría de los usuarios.