Ante el avance del nuevo coronavirus en el país, son cada vez más los laboratorios y clínicas privadas que realizan los tests para determinar si se contrajo o no Covid-19 En consonancia, también aumenta la cantidad de personas que se acercan a esos centros privados con la duda de si tienen, o han tenido, la enfermedad, y pagan entre 3000 y 8000 pesos para acceder a esos testeos.

Sin embargo, los especialistas desaconsejan que quienes no entren en la definición de caso sospechoso puedan realizarse el test porque "los recursos en salud son muy escasos" y ese paciente " le quita la posibilidad a otro que quizás sí necesita ese recurso".

Los tests que se realizan en clínicas y laboratorios privados pueden ser los serológicos , que determinan anticuerpos producidos por el sistema de defensa del organismo en respuesta a una infección por Covid-19, y el denominado PCR , que se hace por hisopado y refiere a las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa que detectan material genético del virus en la garganta o en las fosas nasales del paciente.

Las pruebas PCR se realizan en las clínicas de sistemas integrados de salud solo si el paciente tiene síntomas y mediante una orden médica que así lo certifique, debido a que estas pruebas son un recurso escaso.

Todas las clínicas y laboratorios privados tienen la obligación por protocolo de informar al Ministerio de Salud si el resultado de los PCR es positivo o negativo. Además, tienen el deber de ingresar la ficha del paciente al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud para sumar al mapa epidemiológico nacional.

Por su parte, los tests serológicos, que determinan anticuerpos IgG e Igm en sangre en respuesta a la infección por Covid-19, indican si una persona no estuvo expuesta al virus; si ya lo tuvo y no contagia más; o si está contagiada en ese momento y puede infectar a otras personas. Hay tres tipos de estas pruebas: tras la extracción de sangre, se puede realizar un análisis con el llamado sistema Elisa o con el sistema de quimioluminiscencia, este último da resultados más exactos. También se puede realizar el llamado test serológico rápido, como los que se realizaron en centros de trasbordo de la Ciudad. En función del resultado de las pruebas que determinan anticuerpos, se puede requerir un PCR y aislar a la persona de manera preventiva.

Las clínicas privadas fueron autorizadas por el Gobierno Nacional para realizar tests del nuevo coronavirus a pacientes con síntomas el 27 de abril último y así complementar la capacidad de análisis del sistema público. Dado a que hubo más acceso de los privados a los kits de análisis, se fueron sumando nuevos centros médicos a la oferta para los pacientes en las últimas semanas.

Hugo Magonza, director general del Centro Médico Cemic y representante de Acami , la cámara que reúne a las entidades médicas civiles, señaló que "según información de las cámaras de laboratorios hasta el 31 de marzo, 46 laboratorios y clínicas privadas en todo el país realizan test serológicos o PCR".

Entre ellos se encuentran el Cemic, el Hospital Italiano, el Hospital Alemán y el Centro de Diagnóstico Rossi. "Hay otros laboratorios más chicos que toman las muestras, pero al no tener la tecnología necesaria para procesarlas, las envían a centros diagnósticos más grandes", explicó Magonza a LA NACION.

Las diferencias entre los tests

Las clínicas privadas y laboratorios consultados por LA NACION indicaron que el valor de los tests por anticuerpos ronda entre los 3000 y 4000 pesos. Sobre los exámenes por PCR, el costo depende de si el paciente lo requiere por derivación de cobertura (unos 4000 pesos) o por privado (entre 6000 y 8000 pesos).

Liliana Maggi, jefa de Laboratorio del Centro Rossi, explicó que "los tests serológicos son muy útiles para la identificación de personas que podrían haber estado expuestas al virus y personas luego del séptimo día de inicio de los síntomas. Hoy se hacen con fines epidemiológicos, para conocer la extensión de la infección por Covid-19 en la población general".

Sobre las pruebas por la técnica de PCR, Maggi señaló que se hacen a pacientes sintomáticos para diagnóstico y seguimiento, o para el alta médica, y en pacientes de testeo como personal de salud. Los resultados de los tests se brindan a las 24 horas de tomada la muestra. También realizan exámenes rápidos cuyos resultados están en 15 o 30 minutos. Además, cuando el paciente tiene síntomas, no tiene que acercarse al laboratorio o la clínica, sino pedir un hisopado a domicilio.

Hace una semana vino una pareja que se quería sacar la duda porque habían viajado al exterior y pidieron un test serológico. El resultado fue que había presencia del anticuerpo

"Cuando una persona se acerca a un laboratorio o a una clínica privada y pide que le hagan un PCR, tiene que tener una orden médica en la que el profesional muestre su criterio e indique que ese paciente debe hacerse un test por haber viajado al exterior, por haber estado en contacto con un caso sospechoso, o por tener síntomas ", explicó Magonza.

Sin embargo, no todos los centros, como el Rossi, exigen una orden médica cuando se trata de un test serológico. "Si o sí deben tener un referente médico a la hora de ingresar la muestra al laboratorio, ya que en caso de dar positiva la presencia de anticuerpos, el laboratorio debe informar que ese paciente debe ser aislado", explicó Maggi.

"Hace una semana vino una pareja que se quería sacar la duda porque habían viajado al exterior y pidieron un test serológico. El resultado fue que había presencia del anticuerpo ", puso como ejemplo.

Recursos limitados

En momentos en los que hay más lugares que realizan test de Covid-19, Magonza advirtió sobre los riesgos de que quienes puedan pagar por ellos, lo hagan de manera compulsiva. "Si una persona no tiene reales sospechas de haber estado en contacto con un enfermo de Covid-19, si no viajó y no tiene síntomas, sería un un gasto inútil de recursos que se haga estudios por voluntad propia aunque los pague de su bolsillo. Los recursos en salud son muy escasos y es muy costoso mantener a la población sana. Esa persona le quita la posibilidad a otro que quizás sí necesita ese recurso ", explicó.

En ese sentido, remarcó: "Acá entra la importancia de las políticas de Estado en salud y es por eso que no debe ser el mercado solo el que decida sobre salud, porque si el test tuviera tanta demanda, su precio aumentaría más".

Centros médicos y laboratorios privados que hacen los test

Según informaron desde la Confederación Unificada Bioquímica ( CUBRA ); Adecra y Cedim , que representan centros médicos y entidades de diagnóstico y tratamiento privados, ambas asociadas a la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS), estos son los principales centros que realizan tests de Covid-19:

Ciudad de Buenos Aires:

Centralab , diferentes sedes Flores, Belgrano, Botánico, Caballito, Congreso, Liniers, La Imprenta, Palermo, Plaza Italia Recoleta, Retiro, Villa Crespo

Diagnóstico Maipú , sede Belgrano

Diagnóstico Médico , Belgrano

Laboratorio Cemic , sede Parque Saavedra y Palermo

Laboratorio Centralab , sedes en Flores, Belgrano, Caballito

Sanatorio Finochietto , Recoleta

Laboratorio Hidalgo , Recoleta

Hospital Aleman , Recoleta

Hospital Británico , Parque Patricios

Hospital Italiano , Almagro

Imat , Recoleta

Laboratorio Manlab , Recoleta

Laboratorio de Medicina , Almagro

Laboratorio Rapela , sedes Belgrano y Barrio Norte

Laboratorio Rapela , sedes Flores, San Cayetano, Sanatorio Pasteleros, ITAC

Laboratorio Rossi , sede Abasto

Laboratorio Stamboulian , consultar sedes

Laboratorio Swiss Medical Group , Recoleta

VZ Laboratorios , Villa Urquiza y diferentes sedes

Provincia De Buenos Aires:

ABM Laboratorios , Tandil

CEDEAC Laboratorios , Mar del Plata

Centro Rossi , sede San Isidro

Diagnóstico Maipú , sede Vicente López

Fundación Científica del Sur , Adrogué

IACA Laboratorios , Bahía Blanca

Laboratorio Bionet , La Plata

Laboratorio Fares Taie , Mar del Plata

Laboratorio Hidalgo , Vicente López y Don Torcuato