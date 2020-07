Los operativos de detección barriales, entre las claves para frenar los casos en la Argentina Fuente: Archivo

El incremento de la cantidad de muertos en la Argentina por coronavirus, que ayer llegó a 75 fallecidos en 24 horas, el máximo registrado para una sola jornada desde la llegada de la pandemia al país, puso el foco en una de las variables que mejor resultado arroja la Argentina, donde la tasa de letalidad es la mitad de la media mundial y continental. Expertos nacionales e internacionales consultados por LA NACION estimaron que es más complejo predecir esta curva que la de contagios, pero consideraron que el "pico" de fallecidos podría verse en las próximas semanas.

"Los fallecidos que estamos viendo ahora corresponden a los casos que se diagnosticaron hace tres o cuatro semanas . De modo tal que, aunque el número de contagios comience a estabilizarse, es esperable tener un aumento de los fallecidos en las próximas semanas", dijo a LA NACION, Pedro Cahn, médico infectólogo, director de la Fundación Huésped y uno de los integrantes del comité de expertos que asesora al Gobierno en la pandemia.

Cahn agregó: "El número de fallecidos tiene un cierto retraso porque desde el momento en que se los diagnostica hasta que los pacientes se ponen graves, pueden pasar entre cinco y 10 días y luego tiene una internación promedio de tres a cuatro semanas en terapia intensiva. En ese curso algunos van a fallecer".

En la misma línea se expresó Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez : "No es fácil saber si hoy fue el pico de fallecidos. En el caso de las muertes hay un tema, que es el 'arrastre'. En general son pacientes que vienen con varios días o semanas de internación. Entonces, es muy difícil decir que hoy será el pico. Lo segundo, que muy pocos lo tienen en cuenta, es cuánto impactan los geriátricos cuando se detecta un brote dentro de uno de estos lugares que incorporan, casi automáticamente, población de riesgo para ir a terapia. No me sorprendería que los picos de muertes estén vinculados a la detección de casos en geriátricos".

"Se puede esperar un pico. No se sabe cuándo porque ahí está el tema de la película. Para predecir un pico se tiene que saber cuántos pacientes en terapia intensiva están en estado crítico, pero ese dato yo no lo tengo y creo que nadie lo tiene en la Argentina", dijo López.

"La puerta de entrada a terapia intensiva es ancha, pero la salida es larga. No es algo lineal. En este caso puede haber sido casualidad, pero hay que analizar las edades también para terminar de entender la suba. Lo mismo que las comorbilidades que, en el caso de la Argentina, impactó más que en otros países", detalló el infectólogo.

Según los datos analizados de las 75 muertes de las últimas 24 horas, el 85% tiene más de 60 años. Incluso 50 de los muertos informados tienen más de 70 años y el 41% de ese total superaba los 80 años.

?

Por su parte, Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó: "Estamos en un promedio de mortalidad cercano al 2%. Entonces, la cantidad de muertos estarán en relación a los casos que podamos tener. Nosotros estamos teniendo una suba gradual, sin tener un pico de contagios. Incluso, en la Ciudad de Buenos Aires está amesetada. Sin embargo, hay una suba en la cantidad de muertos".

"Esos muertos, los 75, no son pacientes nuevos que aparecen. Muchos llevan dos, tres o más semanas en terapia intensiva. También hay que tener en cuenta eso", dijo el infectólogo.

Y agregó: "El paciente en terapia intensiva es acumulativo. No se va a los cinco días. Son internaciones prolongadas. Por ahí son pacientes que están hace 40 días y murieron esta semana. Como hubo una alta mortalidad de casos que se venían arrastrando, en los días subsiguientes se puede ver que baja la cantidad porque muchos ya murieron. Entonces, empiezan a llegar nuevos pacientes a las terapias que veremos su evolución en un tiempo. De todas maneras, es normal que pasen esos picos".

Edad de la población, la clave

En tanto, López apuntó: "Otro dato importante a tener en cuenta es la media de edad de los muertos en el país que está en los 75 años. Estamos bastante bien en ese punto. Si uno analiza la que tiene España e Italia es un poquito más alta, pero está en relación con la edad promedio de la población. Si uno mira Lombardía, donde fue el gran foco de Italia, la población mayor de 65 años era más grande que la de los menores de 20. Ahí la curva la muerte se va, pero está reflejando la población vulnerable y la composición etaria".

El infectólogo agregó: "Por eso tampoco se puede comparar la ciudad de Buenos Aires con el conurbano, porque la ciudad tiene una población más añosa que el conurbano. Incluso, tampoco es comparable la situación de los barrios vulnerables con el resto de la ciudad. En los barrios de emergencia la tasa de letalidad es menor al 1% y en el resto de la ciudad es del dos o más. Es decir, más del doble. Pero si se mira la edad de los fallecidos, ahí está una de las explicaciones".

?

Por su parte, Cahn analizó: "La tasa de letalidad viene bajando en todo el país porque se está testeando más. Entonces, cuanto más testeos y con un número relativamente estable de muertos esa tasa baja. La experiencia internacional muestra que, por ejemplo en España, en un momento se dejó de testear y eso disparó la tasa de letalidad. Lo que más importa, para nosotros, es mirar no la tasa de letalidad sino la tasa de mortalidad que se mide por millón de habitantes".

"En la Argentina, la tasa de mortalidad es de 34 y en lugares como Chile o Brasil están en 300. Es decir, 10 veces más. Esto significa que, si estuviéramos igual que los países vecinos, deberíamos tener entre 18.000 y 20.000 muertos en este momento, en lugar de tener la cifra que tenemos", comparó Cahn.

"La única medida efectiva, es bajar la transmisión"

Durante la conferencia de prensa semanal que brindan desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la que participó LA NACION, también se analizó el dato de los muertos en el país. Se destacó la estrategia desarrollada en estos 110 días de cuarentena, pero reconocieron los problemas económicos y sociales que el confinamiento depara.

Teniendo en cuenta que en la jornada de ayer se dio el pico de muertes en la Argentina, ¿existe manera de predecir o de anticipar cuál será ese crecimiento tal como sucede con la curva de contagios? ¿Cuál sería la estrategia que se debería aplicar para bajar ese crecimiento?, preguntó LA NACION.

Jarbas Barbosa, subdirector del organismo, dijo: "Cuando ustedes hablan de pico, creo que se refiere al incremento de casos. Recién podemos hablar de pico cuando comienzan a disminuir la cantidad de muertos".

"En la Argentina, como en otros países de América del Sur, salvo Uruguay, todos están con una tendencia de crecimiento de casos y muertos. Esto está pasando en la Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador. Eso es una tendencia", dijo el médico brasileño.

Barbosa agregó: "Para frenar eso hay que aplicar las medidas que funcionan y que funcionaron para que la Argentina tenga un número de casos, comparado en la cantidad de población, muy por debajo de otros países de la región. También tiene una tasa de mortalidad aún muy baja. La Argentina tiene que seguir implementando esas medidas que funcionaron".

"Sabemos que es un reto por la situación económica y social que tienen los países de América Latina. La suspensión de actividades económicas tienen un impacto muy fuerte sobre la población pobre y la economía informal", reconoció el funcionario.

Y cerró: "Pero es muy importante que el país pueda mantener lo que hizo. La única medida efectiva, para eso, es reducir la velocidad de transmisión de los contagios, no hay otra medida. Si no se disminuye la velocidad de transmisión y no se aplican las medidas de distanciamiento social, junto a otras medidas, la transmisión va por seguir incrementándose y vamos a tener más contagios, más casos graves y más muertos".